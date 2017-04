Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Elitni indeks Dow Jones (20.633 točk), ki ga sestavlja 30 delnic vodilnih ameriških podjetij, je v prvem letošnjem četrtletju porasel za štiri odstotke in pol. V New Yorku bodo v naslednjih dneh spet v ospredju objave četrtletnih poslovnih rezultatov. Dobički naj bi bili višji za okrog devet odstotkov. Foto: Reuters Vrednost evra je bila na začetku tega tedna nad 1,09 dolarja, ob koncu tedna pa le še 1,0663 dolarja. Foto: Reuters Indeks SBITOP je v tem tednu izgubil več kot dva odstotka, s pozitivnim predznakom pa je končal le petkovo trgovanje. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V prvem četrtletju izgubili le tisti, ki so stavili na nafto

Ljubljanska borza: najslabši teden letos

2. april 2017 ob 06:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvo četrtletje leta 2017 je bilo za lastnike delnic spodbudno. Indeks SBITOP se je zvišal za osem odstotkov, Dow Jones za 4,5 odstotka. Navzgor je šlo tudi zlato, medtem ko je nafta padla.

Čeprav je ameriška centralna banka marca zvišala obrestno mero za četrt odstotne točke in je pričakovati, da bo letos to storila vsaj še dvakrat, so se bikovska gibanja na borzah nadaljevala tudi v prvih treh letošnjih mesecih, nekaj nervoze, ki je bila opazna predvsem prejšnja dva tedna (Dow Jones je prvič po letu 2011 nanizal osem zaporednih negativnih dni), pa se je hitro razblinilo. Četrtletje je minilo brez pretresov. Indeks S&P 500 je samo dvakrat dan končal z več kot enoodstotno spremembo, kar se ni zgodilo od leta 1972. Vlagatelji verjamejo, da bo Trumpova politika na gospodarstvo vplivala pozitivno, čeprav bo treba na rezultate počakati nekoliko dlje. V prvem četrtletju je visoka rast uspela zlasti tehnološkim delnicam. Indeks Nasdaq je namreč porasel za dobrih dvanajst odstotkov, kar je največja četrtletna rast po letu 2013.

Nemški podjetniki dobro razpoloženi

"Trump-Rally", kot označujejo rast delnic po ameriških volitvah, je zaslužen tudi za rast delnic na evropskih parketih, kjer je dal delnicam vetra v jadra tudi razplet nizozemskih volitev. Frankfurtski indeks DAX30 je letos za dobrih sedem odstotkov "nad gladino". Podjetja optimistično zrejo v prihodnost. Nemški konjunkturni indeks Ifo, ki meri razpoloženje domačih podjetnikov, je marca s 111,1 porasel na 112,3 točke, kar je presenetilo analitike, ki so se čudili, kako je kar naenkrat usahnil strah pred brexitom, Trumpom in razpletom francoskih volitev. Eden od strategov pri Goldman Sachsu sicer meni, da Marine Le Pen, ki se jo finančni trgi bojijo, vendarle lahko postane francoska predsednica, pri čemer opozarja, da je kar 42 odstotkov volivcev na vprašanje, koga bi volili v drugem krogu, če bi bi bil njihov kandidat poražen v prvem krogu, odgovorilo "ne vem".

Dow Jones (ZDA) 20.663 točk Nasdaq (ZDA) 5.911 DAX30 (Frankfurt) 12.312 Nikkei (Tokio) 18.909 SBI TOP (Ljubljana) 774 10-letne am. obvezn. donos: 2,40 % EUR/USD 1,0663 EUR/CHF 1,0701 bitcoin 1.080 USD nafta brent 52,73 USD zlato 1.250 USD euribor (6-mesečni) -0,242 %



Marca v območju evra 1,5-odstotna rast cen

Napovedi, da bo v območju evra marca inflacija zaradi padca cen nafte precej nižja kot februarja, so se uresničile. Še več, 1,5-odstotna inflacija je celo nižja od vseh napovedi. Ker se je s tem zmanjšala verjetnost, da bi Evropska centralna banka že letos začela zaostrovati denarno politiko, je bil evro konec tedna pod pritiskom in je zdrsnil precej pod 1,07 dolarja, potem ko je bil še na začetku tedna nad 1,09 dolarja, kar je bil letošnji vrh. Dolarju je tako na tedenski ravni uspel najboljši izkupiček v zadnjih sedmih tednih, saj se je v primerjavi s košarico valut podražil za približno odstotek, ni pa se mogel izogniti minusu na četrtletni ravni. V primerjavi z začetkom leta, ko je bil na 14-letnem vrhu, je namreč njegova vrednost zdrsnila za 1,7 odstotka. V petek je bila zlasti opazna rast dolarja v primerjavi z južnoafriškim random, potem ko je predsednik Jacob Zuma zamenjal finančnega ministra Pravina Gordhana.

Optimistična napoved: nafta še letos do 70 dolarjev

Cena zlata je trenutno pri 1.250 dolarjih (pri preboju 200-dnevnega drsečega povprečja ima kar nekaj težav), kar pomeni, da je v prvem četrtletju porasla za zavidljivih osem odstotkov. Drugačna zgodba je bila pri nafti. Ameriška lahka nafta kotira pri 50,80 dolarja, s čimer je šest odstotkov nižje kot na začetku leta. Analitik Pierre Andurand, ki ima med naftnimi trgovci velik ugled, meni, da bo do konca leta nafta dosegla okrog 70 dolarjev. Ker je sredi prejšnjega desetletja, ko je nafta hitela proti rekordnim 150 dolarjem (julija 2008), Andurand z medvedjimi napovedmi zadel v polno (nekaj mesec kasneje je zaradi finančne krize nafta zgrmela na 30 dolarjev), je njegovo mnenje toliko bolj odmevno. Prepričan je, da se bo trg, ki je trenutno še vedno v znamenju presežne ponudbe, kmalu uravnovesil, saj bo Opec dogovor o znižanju proizvodnje najbrž podaljšal tudi v drugo polletje 2017.

Pretovornina bo močno zmanjšala Lukin dobiček

Ljubljanska borza je letos med najdonosnejšimi na svetu, saj se je SBITOP letos povzpel že za osem odstotkov. "Izplen" bi bil še boljši, če ne bi domači delniški trg ravno ta teden doživel največji tedenski padec letos. SBITOP (774 točk) se je znižal za dobra dva odstotka, najbolj, za skoraj sedem odstotkov (na 29 evrov), pa so se pocenile Lukine delnice, saj je pri predlogu zakona o gradnji drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, ki ga je ta teden potrdila vlada, med viri za odplačevanje posojil med drugim predvidena taksa na pretovor v Luki Koper. Tečaj Krkinih delnic je zadnji teden zdrsnil za 1,6 odstotka, na 52,15 evra. Vodstvo novomeškega podjetja predlaga dividendo v višini 2,75 evra bruto na delnico, kar je 10 centov več kot lani. Dividendna donosnost bi pri zdajšnjem tečaju znašala 5,3 odstotka. Skupščina delničarjev bo predvidoma 6. julija.

T. O.