V saboru bi zaslišali pobeglega Todorića, ta trdi, da je njegova vest čista

"Če bi vedeli, kje je Todorić, bi ga že aretirali."

3. november 2017 ob 07:46

Zagreb - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Posebna parlamentarna komisija za Agrokor je na zaslišanje v hrvaškem saboru povabila prve priče: uradno še vedno lastnika Agrokorja Ivico Todorića, njegovega sina Anteja in nekdanjega hrvaškega predsednika Stjepana Mesića, ki naj bi se edini odzval pozivu na zaslišanje.

Ne skrivam se in moja vest je čista, je na svojem blogu v zadnji objavi zapisal Ivica Todorić, ki se očitno ne misli tako kmalu pojaviti pred hrvaškimi pravosodnimi organi, pa tudi pred posebno parlamentarno komisijo ne. Todorić pojasnjuje, da so mu kršene človekove pravice in da je žrtev političnega pregona.

In prav zato, meni član posebne saborske komisije za Agrokor Ivan Lovrinović, bi moral Todorić spregovoriti pred poslanci: "Mislim, da ima Ivica Todorić zdaj dobre razloge, da spregovori o tej preteklosti. Ker so ga očitno prevarali tisti, ki so mu ponujali podpis lex Agrokorja, zdaj pa se ga želijo rešiti, še meni.

Todorić trdi, da je hrvaškim oblastem dobro znan njegov trenutni naslov, kriminalist Željko Cvrtila pa tega ne verjame: "Če bi vedeli, kje se Todorić zadržuje, bi ga že aretirali." Hrvaški mediji so ugibali, da je najbogatejši Hrvat najverjetneje v Londonu, omenjali pa so tudi Zürich.

Posebna parlamentrana komisija želi razsvetliti predvsem Todorićevo dolgoletno povezanost s politiko, glavna opozicijska stranka SDP pa odnos med izrednim pooblaščencem hrvaške vlade Antejem Ramljakom in ameriškimi finančnim skladi, ki so prispevali največ novih posojil po uvedbi izredne uprave. Zato so sprožili postopek za interpelacijo vlade Andreja Plenkovića.

Iščejo ga zaradi suma korupcije, goljufije in ponarejanja dokumentov

Ivica Todorić je bil medtem uvrščen na Europolov seznam najbolj iskanih ljudi. 66-letnika iščejo zaradi suma korupcije, goljufije in ponarejanja dokumentov, med drugim piše ob tiralici, ki je objavljena na spletni strani Europola. Tožilstvo ga skupaj z njegovima sinovoma in 12 nekdanjimi člani uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilli osumilo, da so iz blagajne močno zadolženega Agrokorja na zasebne račune nakazali najmanj 130 milijonov evrov.

T. K. B., Tanja Borčić Bernard