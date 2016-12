V tretjem četrtletju javnofinančni primanjkljaj znašal 1,1 odstotka BDP

Po presežku iz drugega četrtletja so javne finance spet zdrsnile v primanjkljaj

30. december 2016 ob 12:09

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Javnofinančni primanjkljaj je bil v tretjem četrtletju ocenjen na 117 milijonov evrov oziroma 1,1 odstotka BDP, kar je za dobro tretjino manj kot pred letom dni. Primanjkljaj se je znižal v vseh treh četrtletjih skupaj, nekoliko pa je porasel dolg države.

Po presežku, ki so ga slovenske javne finance prvič po letu 2008 ustvarile v letošnjem drugem četrtletju, so torej v tretjem četrtletju spet zdrsnile v primanjkljaj. Vendar pa je ta precej nižji kot v tretjem četrtletju lani, ko je znašal 185 milijonov evrov oz. 1,9 odstotka BDP, je povedal Borut Strnad iz statističnega urada.

Tudi v prvih treh četrtletjih skupaj je slika precej boljša kot lani v istem obdobju - primanjkljaj je znašal 415 milijonov evrov oz. 1,4 odstotka BDP, potem ko je bil v enakem obdobju lani pri 854 milijonih evrov oz. treh odstotkih BDP.

Na nižji primanjkljaj so vplivali tako višji prihodki države kot tudi nižji izdatki. Najbolj so se državni izdatki znižali na račun investicij v osnovna sredstva. Povečal pa se je dolg države, ki je ob koncu tretjega četrtletja ocenjen na 32.639 milijarde evrov, kar je 466 milijonov več kot pred letom dni in predstavlja 82,6 odstotka BDP.

