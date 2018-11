V upravo SDH-ja Andrej Božič in Boštjan Koler

Mednarodni razpis, slovenska člana izbrana

22. november 2018

zadnji poseg: 22. november 2018 ob 20:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nadzorni svet SDH-ja je za nova člana uprave imenoval Andreja Božiča in Boštjana Kolerja. Prvi bo mandat nastopil 21. januarja prihodnje leto, drugi 1. decembra.

Z imenovanjem dveh članov je nadzorni svet popolnil upravo Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki jo vodi Lidija Glavina. V upravo, ki naj bi bila tričlanska, je namreč sodišče po odhodu začasnega člana uprave Andreja Bertonclja na mesto finančnega ministra in po junijskem odhodu Nade Drobne Popovič začasno imenovalo Vanesso Grmek.

Glavini se bosta v upravi s štiriletnim mandatom pridružila ekonomist Andrej Božič, ki ima "bogate vodstvene izkušnje" iz gospodarstva, in pravnik Boštjan Koler, ki ima "veliko izkušenj" v finančnem sektorju. Božič je nekdanji generalni direktor Steklarne Hrastnik, Koler pa ima "bogate izkušnje" iz delovanja v bankah, so navedli v SDH-ju.

Na mednarodni razpis za dva nova člana uprave, ki se je iztekel konec septembra, je pravočasno prispelo 38 prijav. Nominacijska komisija nadzornega sveta je v prvi ožji krog uvrstila 24 kandidatov, nato je izbor zožila na osem kandidatov in nato na pet. Predlog petih je nato posredovala nadzornikom, so orisali v SDH-ju.

Kot je v izjavi po seji dejal predsednik nadzornega sveta Belič, da so bile kandidature izredno kakovostne, delo komisije pa izjemno zahtevno. "Vesel sem, da je tokratni razpis požel veliko zanimanje," je še dodal in ponovil, da bo uprava v kratkem polno delovala.

Nadzorniki so na današnji seji potrdili še predlog meril za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države in predlog meril za merjenje uspešnosti poslovanja SDH-ja.

Seznanili so se s polletno informacijo o upravljanju kapitalskih naložb, z napovedmi poslovanja družb ter s predlaganimi izvedbenimi ukrepi strategije turizma in informacijo o družbi Sava. Glede strategije turizma je Belič pojasnil, da so na današnji seji opravili razpravo, podani so bili številni konstruktivni predlogu. O dokumentu bo razprava še tekla na nadaljnjih sejah, je dodal.