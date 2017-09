Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Trgovanje v New Yorku je bilo zadnji teden tudi v znamenju uničujočega orkana Harvey. V znak podpore žrtvam so na osrednji newyorški borzi izobesili zastavo Texasa. Foto: Reuters Warren Buffett meni, da izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA ni slaba novica za Wall Street. Foto: Reuters Cena zlata se je učvrstila nad 1.300 dolarji. Pri Bank of America napovedujejo, da bo zlato do začetka naslednjega leta doseglo 1.400 dolarjev, predvsem zato, ker so obrestne mere zgodovinsko gledano še vedno izjemno nizke. Foto: Reuters Na borzi Nasdaq so se v petek razveselili novega rekorda istoimenskega delniškega indeksa. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Večerja z Buffettom za 2,68 milijona dolarjev

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

3. september 2017 ob 06:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Medtem ko številni ugledni direktorji ameriških podjetij kritizirajo Donalda Trumpa, je milijarder Warren Buffett do predsednika ZDA zelo prizanesljiv. A ni bilo vedno tako.

Lani avgusta je Buffett, ki je javno podprl Hillary Clinton in ji privoščil predsedniški položaj, zbodel Trumpa in navrgel, da bi tudi opica bolje investirala denar kot Trump. "Leta 1995 bi opica ob metu pikada v tablo, kjer bi bile napisane delnice, v povprečju naredila 150-odstoten donos, če bi res kupili tiste delnice, medtem ko so tisti, ki so denar zaupali Trumpu, izgubili več kot 90 odstotkov." Buffett je imel v mislih javno prodajo delnic Trumpove verige hotelov in kazinov, kar se je leta 1995 še zdelo kot donosen posel, a so delnice začele strmo padati, podjetje pa je šlo leta 2004 v stečaj.

"Konec sveta", ko je zmagal Roosvelt

Zanimivo, da Buffett po novembrskih volitvah Trumpa ne kritizira več. "Nisem pristojen, da napadam katerega koli predsednika in tudi Trumpa ne bom. Ne želim mešati posla in politike," je ta teden povedal drugi najbogatejši Američan in dodal anekdoto, s katero na neki način sporoča, da je za lastnike delnic skorajda vseeno, kdo je v Beli hiši. "V ZDA je bilo 45 predsednikov in petnajst, odkar sem se rodil. Na borzo sem vlagal med predsednikovanjem štirinajstih, pri prvem, Hooverju, sem bil še premlad. Že pri njegovem nasledniku Franklinu Rooseveltu sem začel kupovati delnice, čeprav je moj oče ob njegovi zmagi na volitvah mislil, da je konec sveta."

Denar z dražbe v dobrodelne namene

Warren Buffett, ki ga imajo številni za borznega guruja številka ena, je v sredo praznoval 87. rojstni dan in je ob tej priložnosti na Manhattnu večerjal z zmagovalcem nekakšnega vsakoletnega natečaja "kdo gre na večerjo z Buffettom". Na petdnevni dražbi, ki je bila junija, je največ, skoraj 2,68 milijona dolarjev, ponudil bogataš, ki želi ostati anonimen. Skupaj s sedmimi prijatelji se je z Buffettom v sredo srečal v restavraciji Smith & Wollensky. Denar bo šel v dobrodelne namene. Lani in predlani so uspeli zbrati še več denarja, saj je najboljši ponudnik plačal kar 3,46 milijona dolarjev.

Dow Jones (ZDA) 21.987 točk Nasdaq (ZDA) 6.435 DAX30 (Frankfurt) 12.142 Nikkei (Tokio) 19.691 10-letne am. obvezn. donos: 2,16 % 10-letne slov. obv. donos: 0,99 % EUR/USD 1,1859 EUR/CHF 1,1437 bitcoin 4.550 USD nafta brent 52,58 USD zlato 1.324 USD euribor (6-mesečni) -0,273 %

Nasdaq pri novem rekordu

Na delniških trgih zadnji teden ni bilo velikih sprememb, čeprav je nova zaostritev razmer na Korejskem polotoku poskrbela za malce nervozen ponedeljek. A so se strasti hitro pomirile, indeksi pa so krenili navzgor. Tehnološki Nasdaq je v petek postavil novo rekordno vrednost. Novica, da je bilo v ZDA avgusta ustvarjenih le 156 tisoč neto delovnih mest (manj od načrtovanih 180 tisoč), ni preveč vplivala na trgovanje. Po terminskih trgih sodeč, je verjetnost, da bo Fed na decembrskem sestanku zvišal obrestno mero (tretjič letos), padla pod 40 odstotkov.

Evro v drugi polovici tedna navzdol

Evro je na začetku tedna prvič po letu 2015 presegel vrednost 1,20 dolarja, v petek pa je bil vreden 1,1859 evra. Evropski komisar Pierre Moscovici, pristojen za gospodarske zadeve, meni, da močnejši evro evropskim izvoznikom še ne predstavlja grožnje. Evro se je namreč od začetka leta v primerjavi z dolarjem okrepil za skoraj 15 odstotkov, kar pa po drugi strani skrbi Evropsko centralno banko, saj bi močnejši evro zaradi šibkejšega izvoza lahko ogrozil gospodarsko okrevanje. Na drugi strani cenejši uvoz pomeni nižji pritisk na cene, s čimer bi se lahko inflacija še bolj oddaljila od dvoodstotne ciljne meje.

Bitcoin skoraj dosegel novo magično mejo

Kako na vse to gleda guverner Mario Draghi, bomo izvedeli naslednji četrtek po redni seji ECB-ja. Nekdanji guverner Jean-Claude Trichet pravi, da je osrednja banka v težkem položaju, saj gre bolj za šibkost dolarja kot za moč evra, o usodi evra pa odločajo predvsem ZDA. Če predsednik Donald Trump ne bo uresničil obljub o davčni reformi in infrastrukturnih projektih, bo evro nadaljeval rast, izkazalo pa se je tudi, da je ob povečanih geopolitičnih napetostih evro in ne dolar postal valuta, v kateri vlagatelji iščejo varen pristan. Pri pregledu dogajanja na valutnih trgih spet ne moremo mimo bitcoina, ki se je včeraj na vsega 26 dolarjev (4.974) približal meji 5.000 dolarjev, a je sledil bliskovit približno desetodstoten popravek.

Tomaž Okorn