Večinski lastnik Perutnine Ptuj vztraja, da delitve dobička ne bo

Predstavniki Kada znova napovedali tožbo

30. oktober 2017 ob 15:55

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Delničarji Perutnine Ptuj, med katerimi je največja jeklarska skupina Sij v ruski lasti, so na skupščini kljub nasprotnim predlogom manjših delničarjev podprli nedelitev 6,85 milijona evrov bilančnega dobička.

Skupščina ptujske perutninske družbe je o uporabi dobička avgusta že odločala in že takrat so delničarji ostali brez dividend. Na takšen sklep je Kapitalska družba napovedala izpodbojno tožbo; kot so ob tem pojasnili, je sklep izpodbojen že zato, ker je družba v njem namesto bilančnega navedla čisti dobiček.

Tudi na tokratni skupščini so se pojavili nasprotni predlogi glede delitve dobička, a predlagateljem znova ni uspelo. Kad je tako predlagal razdelitev 5,15 milijona evrov oziroma 0,48 evra na delnico, Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) pa bi za dividende namenilo 5,36 milijona evrov, kar bi vsakemu lastniku prineslo pol evro bruto dividende na delnico.

Predstavniki Kada so po tem, ko s predlogom niso uspeli, znova napovedali izpodbojno tožbo. Kot namreč menijo v državnem solastniku Perutnine, izplačilo dividend ne bi v ničemer poseglo v nadaljnje nemoteno poslovanje družbe oziroma ogrozilo nadaljnje zdrave in stabilne rasti v družbi.

Podpora izčlenitvi kmetijske dejavnosti

Sicer pa so delničarji Perutnine Ptuj danes podprli tudi izčlenitev kmetijske dejavnosti in prenos na hčerinsko družbo PP Agro. Kot so ob tem pojasnili v skupini, gre zgolj za združitev dejavnosti kmetijstva oziroma pridelave poljščin ter premoženja obrata Kmetijstva na enem pravnem subjektu, ki se specializirano ukvarja samo s kmetijstvom.

"S tem si obetamo učinke na področju večje optimizacije poslovanja ter hkrati večjo preglednost poslovanja kmetijske dejavnosti," pojasnjujejo v upravi, ki jo vodi Tibor Šimonka, in dodajajo, da se bo na prevzemno družbo preselilo tudi vseh 26 delavcev, ki so bili doslej pri njih zaposleni v okviru kmetijske dejavnosti.

Kot so v zvezi s tem sklepom pojasnili v VZMD-ju, so predlagano izčlenitev njihovi strokovni sodelavci tudi tokrat preleteli, vendar za razliko od nedavnega primera v zreškem Uniorju tokrat niso zaznali argumentov proti takemu predlogu.

Bo Sij lastništvo prenesel na drugo družbo?

Sicer pa nekateri mediji navajajo, da se v Siju nagibajo k temu, da bi lastništvo Perutnine Ptuj prenesli na drugo družbo. Kot danes piše Dnevnik, naj bi od več pomembnih mednarodno uveljavljenih finančnih institucij dobili priporočila, da razmislijo o ustanovitvi neodvisnega podjetja oziroma o izločitvi perutninske in prehrambne dejavnosti iz metalurške dejavnosti.

"To priporočilo smo vzeli na znanje, vendar glede tega še ni bila sprejeta nobena odločitev," pravijo v Siju. Delo je nedavno pisalo o tem, da naj bi svoj 78-odstotni delež prodali svojemu večinskemu lastniku, družini Zubitski, ki naj bi v ta namen ustanovila posebno podjetje.

Ptujska skupina je lani ustvarila skoraj 245,5 milijona evrov prodaje, leto pa sklenila z 10,9 milijona evrov čistega dobička. To je dvakrat toliko kot v solidnem letu 2014 in precej več od predlanskih 92.000 evrov. V prvem polletju letos so dosegli 123,5 milijona evrov prihodkov oziroma 3,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani, čisti dobiček pa je znašal dobre štiri milijone evrov oziroma nekaj manj kot v enakem obdobju lani.

G. K.