Velenjski rudarji se približujejo stavki, skrbi jih varnost v jami

Zaposleni se bodo o predlogu izrekali 4. januarja

29. december 2017 ob 16:29

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) je zaradi nezadovoljstva nad razmerami v Premogovniku Velenje oblikoval predlog stavkovnih zahtev in izvršilni odbor preoblikoval v stavkovni odbor.

O podrobnostih stavkovnih zahtev predstavnik sindikata Asmir Bećarević danes še ni želel govoriti, saj jih želi naprej predstaviti zaposlenim na zboru delavcev, ki bo 4. januarja. Ko se bodo zaposleni izrekli o stavkovnih zahtevah, pa jih bodo v primeru zadostne podpore poslali vodstvu Premogovnika Velenje.

Osnovna stavkovna zahteva se sicer nanaša na zagotavljanje večje varnosti rudarjev v jami. Po njegovih besedah se knapi bojijo za jamo, v kateri je odkopavanje premoga vse bolj intenzivno, zahtevno in nevarno. Zato čutijo pogoste stebrne udare in povečane koncentracije plina, v jami je tudi preveč vode.

Skrbi jih tudi delovanje premogovnika do leta 2054, saj mu bo januarja 2020 potekla koncesija. V SDRES-u so nezadovoljni tudi z delovnim časom. Ocenjujejo namreč, da je ta neskladen z zakonom o delovnih razmerjih in so to prijavili tudi inšpektoratu za delo, ki je ugotovil neskladje, a se je uprava pritožila na upravno sodišče. Dokler sodišče ne bo razsodilo, uprava rudnika ne namerava urediti efektivnega delovnega časa, je povedal Bećarević.

Ob tem je navedel, da knapi delajo 43 ur tedensko, kar pomeni 150 nadur letno, ki pa niso plačane. Od januarja do novembra so skupaj opravili 32.000 nadurnega dela, je dodal.

Vodstvo: Kar smo obljubili, smo izplačali

Generalni direktor Premogovnika Velenje Ludvik Golob je vse navedbe pred tednom dni zavrnil. Povedal je, da skušajo zadnja tri leta vzpostaviti red v podjetju in da rezultati poslovanja kažejo, da so na dobri poti.

"Vse, kar smo obljubili, smo tudi izplačali. Zagotavljamo redno plačo, izplačali smo nagrado ob dnevu rudarjev 3. julija v višini 274,37 evra bruto na posameznika, poleg tega še neizplačilo plač za leto 2013 v povprečni višini 1532 evrov bruto. Stimulacija za prvo polovico leta 2017 v višini 1,94 odstotka na izvršne dnine pa bo izplačana v začetku leta 2018," je dejal Golob.

T. H.