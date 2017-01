Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dow Jones nikakor ne uspe prebiti meje 20 tisoč točk. Včeraj je sicer spet krenil navzgor in presegel 19.900 točk. Dan je končal pri 19.912 točkah (+0,57 odstotka). Foto: Reuters Vrednost evra je bila v torek v razponu med 1,0725 in 1,0775 dolarja. Foto: Reuters Rezultate poslovanja v zadnjem lanskem četrtletju so začela objavljati tudi evropska podjetja. Prve objave niso bile prav spodbudne, razočaral je tudi nizkocenovni letalski prevoznik easyJet, zato so delnice padle za skoraj devet odstotkov. Kljub vsemu je vseevropski delniški indeks STOXX 600 v torek pridobil 0,2 odstotka, kar je predvsem posledica dobre predstave delnic italijanskih finančnih ustanov (Generalijeve delnice so se zaradi govoric, da se za podjetje zanima Intesa Sanpaolo, podražile za osem odstotkov) in delnic iz rudarskega sektorja. Foto: Reuters Vrednost delnic Deutsche Bank se je v torek povzpela za skoraj tri odstotke, na 18,34 evra, frankfurtski delniški indeks DAX30 (11.594 točk) pa se je povzpel za 0,43 odstotka. Foto: Reuters Cena nafte brent se je vleraj povzpela do 55,85 dolarja. Aluminij je dosegel 20-mesečni vrh, baker pa je splezal najvišje v zadnjih sedmih tednih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Velika pričakovanja od Trumpove Velike Amerike

25. januar 2017 ob 07:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Na Wall Streetu že mesec in pol spremljamo trgovanje brez prave smeri, je pa letos kar opazno oslabel ameriški dolar, tako da od opevane paritete z evrom za zdaj ni bilo še nič.

"Newyorški delniški indeks Dow Jones že od sredine decembra žgečka mejo 20 tisoč indeksnih točk. Najbližje preboju je bil 6. januarja, ko je med trgovanjem dosegel 19.999,63 točke. Več kot en mesec torej že spremljamo trgovanje brez smeri. Omembe vredna je le slabitev ameriškega dolarja v letošnjem januarju, saj je proti evru od najnižje vrednosti izgubil že štiri odstotke," je povedal Peter Jenčič iz Alte, ki dodaja, da so trenutne razmere zelo značilne za razmere, ko je po rasti tečajev v finančne instrumente vračunenega preveč optimizma, potem pa se trgi na neki točki ustavijo, da vidijo, ali se pričakovanja uresničujejo ali ne.

Vlagatelji največ pričakujejo od davčne reforme

"V primeru Trumpa je pričakovanj glede njegove spremembe Amerike v "Veliko Ameriko" veliko, predviden čas implementacije pa ni vezan na inavguracijo. V nekaterih poročilih analitikov tako lahko spremljamo vrednost trumpmetra, ki meri napredek in vpliv na gospodarstvo na področju predlaganih ukrepov. Vlagatelji si največ obetajo od davčne reforme in poenostavitve poslovanja. Dejansko je zmanjšanje regulative lahko najhitreje uresničljivo, saj bodo učinki tako infrastrukturnih projektov, zdravstvene reforme, novo dogovorjeni pogoji na podlagi sporazumov z drugimi državami in razvoj energetike vidni šele čez dalj časa," pravi Peter Jenčič.

Večina vidi kozarec na pol poln

"Do takrat pa imajo tržni udeleženci težko nalogo, da secirajo usmeritev enega najbolj kontroverznih ameriških predsednikov v zgodovini. Za začetek mandata so se trgi odločili, da pri Trumpu z rastjo tečajev nagradijo pozitivne predloge in spregledajo (številne) negativne ideje (geopolitično preurejanje sveta, stališče glede imigracije, razkol znotraj ZDA)," še dodaja naš sogovornik.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi, 24. januar:



ZAV. TRIGLAV +1,64 % 24,80 EUR TELEKOM +1,12 % 78,87 PETROL +0,31 % 326,00 KRKA +0,19 % 52,30 SAVA RE -0,07 % 14,80 LUKA KOPER -0,32 % 26,22 GORENJE -0,31 % 6,35 INTEREUROPA -2,83 % 1,34



Prejšnji teden je bilo iz ameriških delniških vzajemnih skladov za 3,1 milijarde dolarjev neto odlivov, saj so bili vlagatelji pred inavguracijo Donalda Trumpa previdni. Gre za prve neto odlive letos, potem ko je Wall Street od dneva volitev občutno pridobival in se je indeks manjših ameriških podjetij Russell 2000 v tem času povzpel za skoraj 13 odstotkov. Očitno je bilo, da so upravljalci zadnji teden prodajali predvsem delnice ameriških podjetij. Skladi, ki imajo v svojem portfelju delnice ameriških podjetij, so imeli tako za 5,2 milijarde dolarjev odlivov, na drugi strani pa so imeli skladi, ki kupujeje tuje delnice, za 2,1 milijarde prilivov.



Več potenciala na Japonskem in v Evropi?

Upravljalci skladov BlackRock so svoje stranke opozorili, da se z delnicami ameriških podjetij trenutno trguje po zelo visokih vrednostih, saj so vlagatelji morda preveč optimistično ocenili potencial nove ameriške administracije. Večjo priložnost za dobičke zato pri skladu BlackRock vidijo na Japonskem in v Evropi. Upoštevati je treba tudi valutna tveganja. Lani je dolar naraščal, kar je bilo ugodno za evropske in azijske vlagatelje, prejšnji teden pa je Donald Trump posvaril, da je dolar premočan. Prav lahko, da bo želel Trump ustaviti njegovo rast.

V NLB skladih dajejo prednost delnicam

Kako pa je v Sloveniji oziroma Evropi? V NLB Skladih ugotavljajo, da so se po pretresih v prvi polovici lanskega leta razmere v drugi polovici leta stabilizirale. Vodja analiz Marko Bombač je pojasnil, da letos dajejo delnicam prednost pred obveznicami. Dividendna donosnost je rahlo nadpovprečna glede povprečje zadnjih 20 let, obenem so obrestne mere zgodovinsko nizke, je pojasnil. Poleg tega bodo po njegovih besedah centralne banke tudi v letošnjem letu ohranile svojo ohlapno denarno politiko, gospodarska rast pa se bo krepila.

Lep potencial evrskega območja

Geografsko so pri NLB skladih bolj naklonjeni razvitim trgom kot trgom v razvoju. Med razvitimi trgi je Bombač izpostavil zlasti Evropo, kjer se je okrevanje že lani kljub težavam italijanskih bank in brexita nadaljevalo. Dobički družb iz območja z evrom so po njegovih besedah danes precej nižji, kot so bili pred recesijo, kar pa ne velja za ZDA in Japonsko. S tega stališča ima evrsko območje tudi največ potenciala za izboljšanje, je dodal.

Naklonjeni bančnemu in telekomunikacijskemu sektorju

Med panogami so v NLB Skladih najbolj naklonjeni bančnemu sektorju, ki je bil po njihovi oceni pretirano na udaru. Na ameriške banke bi lahko pozitivno vplivala tudi deregulacija bančnega sektorja, ki jo je napovedal novi ameriški predsednik Donald Trump. Med drugim so naklonjeni so tudi IT-sektorju, farmaciji in biotehnologiji, ki je bila v zadnjih letih med vlagatelji zelo priljubljena, pa je bila v zadnjem letu podpovprečno donosna, zato so ji rahlo manj naklonjeni.

T. O.