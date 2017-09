Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič je predsednico sveta VZMD Janjo Žlogar Piano seznanil, da je bil obsojen zlorabe notranjih informacij in ponudil odstop. Foto: BoBo Sorodne novice Predsednik VZMD-ja Verbič obsojen na pogojno kazen Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Verbič: Edina obsodba zaradi zlorabe notranjih informacij veliko pove o pravnem sistemu

Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev ponudil odstop

1. september 2017 ob 14:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič je predsednico sveta VZMD Janjo Žlogar Piano seznanil, da je bil obsojen zlorabe notranjih informacij in ponudil odstop.

Višje sodišče v Ljubljani je pred kratkim potrdilo prvostopenjsko sodbo Verbiču, ki je bil obsojen na osemmesečno pogojno zaporno kazen zaradi zlorabe notranjih informacij pri trgovanju z delnicami Velane.

Verbič je predsednico sveta VZMD-ja Janjo Žlogar Piano pisno tudi uradno seznanil z obsodbo, zaradi česar je skladno s svojim osebnim prepričanjem svetu združenja dolžan ponuditi svoj odstop. Hkrati je Verbič Žlogar Pianovo zaprosil, da z nastalo situacijo seznani tudi člane sveta in da se ta do ponujenega odstopa čim prej opredeli. Predsednica sveta je sejo sklicala za prihodnji torek, so zapisali v VZMD-ju.

Sicer se je svet VZMD v preteklosti v primeru Velana sproti že seznanjal in tudi sprejemal stališča o postopkih, ki jih je zoper Verbiča in VZMD sprožila Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in državno tožilstvo, so spomnili in povzeli Verbičeve navedbe, da v primeru menedžerskega prevzemanja Velane ne on ne VZMD nista razpolagala z nikakršno notranjo informacijo. Hkrati se je tudi vprašal, koliko prevzemnikov delniških družb, ki so pred objavo svoje prevzemne namere začele pridobivati in kopičiti nezanemarljive deleže v ciljni družbi, so ATVP in sodišča procesirala.

Ob ponujenem odstopu je Verbič izpostavil tudi dejstvo, da je VZMD vse od ustanovitve praviloma prvi dvigal glas, se pogosto kot edini zoperstavljal nedotakljivim, opozarjal na stranpoti upravljanja državnega premoženja in sprožil več kot sto sodnih postopkov v prenekaterih primerih oz. poskusih oškodovanj.

"Dejstvo, da sem - kot edini(!) doslej - obsojen zaradi zlorabe notranjih informacij, veliko pove predvsem o pravnem sistemu in režimu v Republiki Sloveniji ter vzvodih discipliniranja redkih, ki si še drznejo zoperstaviti spornim ravnanjem odtujene oblasti in interesom vplivnih mešetarjev s premoženjem ter kapitalom, ustvarjenim skozi generacije," so v VZMD-ju še povzeli Verbičeva stališča.

G. C.