Veriga Tuš, ki je v postopku prodaje, lani končno iz rdečih številk

Osredotočili so se na svojo osnovno dejavnost - trgovino

5. september 2017 ob 17:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupina Tuš, v katero spadajo Engrotuš, odvisno podjetje Tuš nepremičnine in Tuš holding, je leto 2016 končala s čistim dobičkom v višini 4,8 milijona evrov in čistimi prihodki od prodaje v višini 510 milijonov evrov.

Okrog 97 odstotkov prihodkov je ustvarila v dejavnosti trgovine, 2,4 odstotka pa iz naslova nepremičnin.

Kljub močnemu konkurenčnemu okolju je skupina Tuš že v letu 2015 uspela obrniti trend poslovanja družbe v pozitivno smer in postaviti trdne temelje za dobro poslovanje družbe, ki se je nadaljevalo tudi v letu 2016, so sporočili iz Tuša. Lanski prihodki so nekoliko nižji kot leto prej predvsem zaradi prodaje telekomunikacij v drugem četrtletju leta 2015 ter zaradi prodaje Planeta Tuš Koper v letu 2016.

Skupina je leto 2016 končala z dobičkom, potem ko je leto prej imela izgubo v višini 4,3 milijone evrov. "Skupina redno izpolnjuje vse svoje finančne obveznosti in je od leta 2011 bankam upnicam poplačala že skoraj 300 milijonov evrov obveznosti," navajajo v Tušu.

Lani so se v skupini Tuš še intenzivneje osredotočili na svojo osnovno dejavnost - trgovino. Izstopili so s tujih trgov in s področja telekomunikacij ter nadaljevali z aktivnostmi dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja, kamor sodi tudi podpis pogodbe za trgovski del v Makedoniji, zemljišča na tujih trgih in v Sloveniji, kot tudi prodaja objekta Planet Tuš Koper, kjer pa tudi v prihodnje ostajajo strateški najemnik. Skupina zaradi prevrednotenja nepremičnin v letu 2014 sicer beleži negativen kapital, kar pa ne omejuje njenega tekočega poslovanja.

V letu 2016 so prenovili 25 poslovalnic, letos pa 10 in s prenovami v maloprodajni mreži bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Načrtujejo več prenov trgovin in drogerij ter odprtje tudi novih poslovalnic.

Banke bi se čimprej znebile terjatev

Veriga Tuš je sicer v prodajnem postopku, za nakup naj bi se še zanimal le angleški finančni sklad AnaCap Financial Partners.

Banke upnice so prodajo 300 milijonov evrov terjatev do skupine Tuš začele lani jeseni. Čeprav se želijo terjatev znebiti čim prej, pa je malo verjetno, da bi se postopek uspešno končal. Sklad AnaCap naj bi ponujal kupnino v višini zgolj okoli 35 odstotkov vrednosti terjatev.

T. H.