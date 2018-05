Verjetni prevzemnik Gorenja kitajski Hisense obljublja razvoj

Prevzemno ponudbo naj bi objavili že prihodnji teden

15. maj 2018 ob 21:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Skupina Hisense je že drugi delovni dan po objavi zavezujoče prevzemne namere za Gorenje pisno nagovorila slovensko javnost z obljubo, da bo ohranjala stabilnost delovnih mest in pospešila razvoj Gorenja.

Hisense, ki s prevzemom 50 plus ene delnice velenjskega proizvajalca bele tehnike Gorenje misli resno in s poslom izjemno hiti, naj bi prevzemno namero objavil že na začetku prihodnjega tedna, torej točno 10 dni po objavi namere, kar je tudi najkrajši rok, v katerem je ponudbo sploh mogoče objaviti. Sindikati so novemu strategu za zdaj naklonjeni, a zgolj obljube, kot pravijo, ne bodo dovolj.

Skupina Hisense je ena izmed vodilnih kitajskih proizvajalcev na področju elektronike. Samo lani je dosegla slabih 13 milijard evrov prihodkov, od tega 5,5 na področju gospodinjskih aparatov. "Oni nimajo vseh proizvodov, ki so potrebni za pametni dom, z nakupom Gorenja bodo to kompletirali in s tem zaključili svojo znamko," je pojasnil Rajko Stankovič, predsednik društva Mali delničarji Slovenije.

Hitro napredovanje posla

Posel s Kitajci, ki ob nakupu za eno delnico ponujajo 12 evrov, poteka zelo hitro. Hisense tudi že komunicira s slovensko javnostjo, kar ni običajna azijska poslovna praksa. "Če bo nakup Gorenja uspešno zaključen, bodo spoštovali načela zvestobe in integritete, pospešili razvoj Gorenja in ohranjali stabilnost delovnih mest," so zapisali.

"Izjava je smiselna glede na posel, vsebino, zakaj se posli delajo, na eni strani kitajska multinacionalka, ki išče recimo temu vstopno točko na evropski trg, ki išče novejšo, boljšo tehnologijo, ki išče bolj ugledne blagovne znamke," je izjavo Hisensa komentiral Blaž Hribar iz pokojninske družbe A.

Sindikalisti pa so opozorili, da obljube niso dovolj, od novega lastnika bodo zato zahtevali upoštevanje zavez. "Sindikat vseskozi zagovarja ohranitev delovnih mest, spoštovanje kolektivne pogodbe, socialni dialog," je poudaril Žan Zeba iz sindikata SKEI Gorenje.

Prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba bo morala veljati vsaj 28 dni in največ 60 dni od objave, prevzemnik pa mora pridobiti še soglasja regulatorjev. Gorenje sicer pri iskanju stratega ni gledalo le cene, pač pa tudi nove trge, hitrejši razvoj. "Podjetje, ki bo lahko zaradi ekonomije obsega zagotavljalo bolšje stroškovne pogoje pri nabavi," je pojasnil Denis Oštir, direktor korporativnega komuniciranja v Gorenju.

Še vedno je sicer mogoče, da v tem času, pa tudi po objavi prevzemne ponudbe, konkurenčno prevzemno ponudbo objavi še kdo, a je to malo verjetno.

