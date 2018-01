Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Viagogo je spletni preprodajalec vstopnic za največje glasbene in športne dogodke, ki mu očitajo zavajanje in goljufanje potrošnikov po vsem svetu. Foto: Spletna stran Potrošnica, ki želi ostati neimenovana, je na spletu kupovala vstopnici za koncert, ki bo čez kakšne tri mesece v Ljubljani … Kliknila je na viagogo.com, ki ji ga je pri iskanju Google vedno ponujal med prvimi zadetki. Šele takrat, ko je že plačala, je ugotovila, da je vstopnici kupila pri preprodajalcu. Foto: Reuters Lastniške deleže v Viagogu imata tudi teniška asa Andre Agassi in Steffi Graf. Ko so ju lansko leto novinarji časopisa The Guardian prosili za komentar, sta se zavila v molk. Na vstopnici piše, da je vredna 35 evrov, na vstopnici piše, da jo je kupila oseba v Španiji. Foto: MMC RTV SLO Vstopnico, ki je vredna 35 evrov, so zaračunali 45,01 evra, poleg tega pa še rezervacijo in stroške obdelave. Foto: MMC RTV SLO Na večini vstopnic piše, da preprodaja ni dovoljena, a s tem kljub temu številni mastno zaslužijo. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Viagogo ali ViaNOgo - zavajanje in goljufanje potrošnikov na spletu

Spretni spletni ponudnik

27. januar 2018 ob 08:34

Ljubljana,Rim - MMC RTV SLO

Čeprav na vstopnicah za različne prireditve navadno piše, da je preprodaja prepovedana, spletni ponudniki prav s preprodajo vstopnic mastno služijo. Pri nas je največja težava s spletnim ponudnikom Viagogo, ki neposredno cilja na slovenske kupce, saj so svojo spletno stran prevedli v slovenščino.

Viagogo je spletni preprodajalec vstopnic za največje glasbene in športne dogodke, ki mu očitajo zavajanje in goljufanje potrošnikov po vsem svetu. Tudi v Sloveniji so organizatorji koncertov, uradni prodajalci vstopnic (Eventim, na primer) in tisti, ki naj bi se ukvarjali z zaščito potrošnikov, začeli zaznavati vse več primerov nepoštenega poslovanja tega podjetja.

Potrošnica, ki želi ostati neimenovana, je na spletu kupovala vstopnici za koncert, ki bo čez kakšne tri mesece v Ljubljani … Kliknila je na viagogo.com, ki ji ga je pri iskanju Google vedno ponujal med prvimi zadetki. Šele takrat, ko je že plačala, je ugotovila, da je vstopnici kupila pri preprodajalcu. Na vstopnicah piše, da jih je prvotno kupil nekdo v Španiji. Za vstopnico, vredno 35 evrov, ji je Viagogo zaračunal 45,01 evra. Poklicala je Eventim, ki je uradni prodajalec vstopnic. "Morda bo vse v redu, lahko pa se zgodi, da ne bosta veljavni, to je mogoče ugotoviti šele takrat, ko boste prišli na koncert," so ji povedali. Zdaj s strahom čaka, ali bo lahko vstopila v dvorano.

Še hujši je primer skupine, ki si je želela ogledati teniški turnir v Londonu, pri Viagogu so kupili vstopnice, plačali prevoz in prenočitve, ko so prispeli v London, pa vstopnic niso dobili, čeprav so jim pri Viagogu ves čas zagotavljali, da jih bodo prejeli na licu mesta.

Viagogo.com daje kupcu vtis uradnega prodajalca, obljublja ugodne cene, na njihovi spletni strani človek dobi občutek, da mora nakup hitro opraviti, ker bo vstopnic zdaj zdaj zmanjkalo. Kupec do takrat, ko vpiše svoje osebne podatke in številko kreditne kartice, ne ve za končno ceno, Viagogo mu poleg zasoljene cene vstopnic zaračuna tudi stroške za rezervacijo in obdelavo podatkov. Pogosto pa se zgodi, da kupljene vstopnice niso veljavne, kar zavedeni potrošnik spozna šele takrat, ko mu zavrnejo vstop na prizorišče.

Viagogo, podjetje, ki nakupuje vstopnice in jih potem preprodaja

Viagogo je podjetje s sedežem v Ženevi, ki po svetu na vse mogoče, tudi zelo sporne načine, nakupuje vstopnice in jih potem preprodaja. V več državah so že začeli postopke proti Viagogu, ki tako posluje že dvanajst let. Ustanovil ga je Američan Eric Baker, ki si je obilo izkušenj za ta posel nabral kot solastnik spletnega preprodajalca StubHub. Že ob zagonu Viagoga je Baker napovedal, da želi s poslom kupovanja in preprodajanja vstopnic zaslužiti milijone. Kmalu so se od vsepovsod začele vrstiti kritike in pritožbe na račun njegovega poslovanja. Številni, ki so vstopnice kupili na viagogo.com, so prihajali na koncerte in športne dogodke z neveljavnimi vstopnicami ali pa jih sploh niso dobili. Viagogo se največkrat ni odzival na njihove klice in elektronska sporočila, čeprav je zagotavljal varnost nakupa in pomoč v primeru težav. Kot izjemen uspeh velja, če kdo neposredno pri Viagogu ali s posredovanjem banke izposluje vrnitev denarja za že plačano (neveljavno) vstopnico. Na Facebooku so v skupini Victims of Viagogo (žrtve Viagoga) vsak dan objavljene nove in nove srhljive zgodbe opeharjenih potrošnikov, ki si izmenjujejo informacije in koristne nasvete, Viagogo pa so preimenovali v ViaNOgo.

Čeprav se zdi, da Viagogu nihče ne pride do živega, se vendarle nekaj premika. Okrožno sodišče v Hamburgu je sredi januarja letos izdalo predhodno odredbo, s katero je Viagogu prepovedalo prodajo vstopnic za tekme svetovnega prvenstva v nogometu 2018. Nogometni navdušenci, ki bodo vstopnice na sekundarnem trgu (pri preprodajalcih) kupili pred aprilom 2018, ko bo FIFA vstopnice začela pošiljati kupcem, bodo zato tvegali, da naročenih in plačanih vstopnic ne bodo prejeli. Ker Viagogo na svoji spletni strani že ponuja vstopnice za svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji, Eventim, pooblaščeni prodajalec teh vstopnic, tiste, ki bi jih kupili pri tem spletnem preprodajalcu, opozarja, da utegnejo imeti težave.

Preden so začeli prodajati vstopnice za letošnjo turnejo Eda Sheerana, je pevec objavil, da bodo veljavne le vstopnice, kupljene pri uradnih prodajalcih. Obiskovalci njegovih koncertov morajo pri vstopu poleg vstopnice pokazati osebne dokumente in dokazila o nakupu vstopnice. S tem želijo preprečiti zaslužkarstvo preprodajalcev na račun oboževalcev, ki so pripravljeni plačevati astronomske vsote, da pridejo na razprodane koncerte. V Sheeranovem sporočilu je posebej omenjen tudi Viagogo, ki ni pooblaščen za prodajo.

Zdi se, da so v dobrih desetih letih razočarani kupci, potrošniške organizacije, gospodarska združenja, mediji, ki razkrivajo umazane posle pri prekupčevanju z vstopnicami, pa tudi sodni in drugi postopki v Nemčiji, Franciji, Švici, Italiji, Avstraliji, končno naredili obroč okrog Viagoga, a vprašanje je, koliko časa bo to podjetje še spretno iskalo luknje v zakonodaji in neovirano zavajalo in goljufalo potrošnike zaradi neučinkovitosti organov, ki naj bi skrbeli za zaščito potrošnikov in preganjanje nepoštenih poslovnih praks.

Ni vneme za pregon

Tudi v Sloveniji za zdaj ni mogoče zaznati kakšne posebne vneme. Pri "pristojnih" največkrat slišimo odgovor: "Nismo pristojni." Tržni inšpektorat nima pooblastil za vodenje inšpekcijskega postopka in ukrepanje zoper podjetje s sedežem zunaj Slovenije, so nam sporočili. Ali lahko zavedenim in ogoljufanim kupcem pomaga Evropski potrošniški center, ki deluje v okviru gospodarskega ministrstva? Mrežo evropskih potrošniških centrov je leta 2005 Evropska unija vzpostavila z namenom, da bi imeli potrošniki v primeru težav pri uveljavljanju pravic na voljo (brezplačno) pomoč. Viagogo zavaja in goljufa evropske potrošnike ter operira na evropskem trgu. Tadeja Žefran, Evropski potrošniški center (EPC), je povedala, da so kupci, ki so naleteli na težave z Viagogom, o tem obvestili tudi njihov center: "EPC ne more posredovati, ker gre za podjetje s sedežem v Švici. Potrošnikom smo svetovali, naj se obrnejo na švicarsko potrošniško organizacijo Konsum in na SECO, švicarski sekretariat za gospodarske zadeve, ki je, po naših informacijah, proti Viagogu zaradi zavajajočih in nepoštenih poslovnih praks že sprožil sodni postopek."

Potrošniki, ki pričakujejo, da ima Evropska unija na tem področju urejeno tudi čezmejno sodelovanje (s Švico, ki ni članica EU-ja, na primer), slišijo še nasvete, da lahko začnejo postopke na sodiščih, za kar pa se verjetno oškodovani ne bodo odločili. Ker so v tujini v odkrivanje in preprečevanje nepoštenih poslovnih praks vključeni tudi organi za varstvo konkurence, smo preverili še pri naši Javni agenciji za varstvo konkurence. Sporočili so, da agencija ni pristojna za nadzor nad izvajanjem dveh členov Zakona o preprečevanju omejevanje konkurence, ki urejata nelojalno konkurenco.

Na slovenski policiji so dobili dve prijavi, povezani z Viagogom, a se, kot so zapisali, v nobeni od njih ni potrdil sum kaznivega dejanja.

"Zoper te kršitve je težko ukrepati, ker je podjetje iz Švice"

Matjaž Jakin iz Svetovalne pisarne Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) se že nekaj časa ukvarja z Viagogom in težavami, ki jih ta povzroča kupcem: "Če mi dobimo pet, deset prijav za isto stvar, to pomeni, da je oškodovanih in zavedenih še veliko več ljudi. Slovenija je specifična, ker pri nas ni tako velikih koncertov kot npr. v Veliki Britaniji, je pa zato pri nas še hujši problem za posameznike, ker morajo iti v tujino in imajo zato še večje stroške." Jakin ugotavlja, da gre v primerih, ki jih obravnavajo, za kršitve zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami: "Zoper te kršitve pa je težko ukrepati, ker je podjetje iz Švice. ZPS kot potrošniška organizacija na tej ravni težko kaj naredi, se pa znotraj evropskega združenja potrošniških organizacij pogovarjamo, kako rešiti ta problem, ki se pojavlja vsepovsod."

Viagogo s svojim poslovanjem meče slabo luč tudi na organizatorje dogodkov ter na uradne prodajalce vstopnic. Nicole Radermacher, izvršna direktorica slovenskega Eventima, pojasnjuje, kako v igro vstopi Viagogo: "Povežejo se z našo spletno stranjo in od tam črpajo podatke. Googlu plačujejo ogromne zneske, da kupec, ki išče vstopnice, najprej naleti na njihovo stran." Eventim dostavlja vstopnice na več načinov, pošiljajo jih po pošti, kupci jih lahko dvignejo na prodajnih mestih ali natisnejo doma. Nicole Radermacher opisuje eno izmed možnosti, da je vstopnica, ki jo kupimo pri preprodajalcu, neveljavna: "Če bi vstopnico kupec doma večkrat natisnil in kopije razdelil še drugim, lahko v dvorano vstopi le tisti, ki mu prvemu skenirajo vstopnico."

Ker tudi na vsaki Eventimovi vstopnici piše, da preprodaja ni dovoljena, Radermacherjeva ob tem razloži, da Eventim ne more razsojati, ali gre v konkretnem primeru za preprodajo, celo takrat ne, ko zaskrbljeni Viagogovi kupci pri njih preverjajo veljavnost vstopnic: "Mi ne moremo soditi, ali gre za preprodajo, ker za to nimamo pravne osnove. Pravno osnovo imamo le pri kupcu, ki kupi in plača vstopnico pri nas." Skupina Eventim, ki ima sedež v Nemčiji, uvaja različne tehnološke in varnostne mehanizme, da bi preprečila preprodajanje: "Vsi bi morali stopiti skupaj in nekaj narediti, Eventim in organizatorji prireditev se že pogovarjamo o tem," dodaja Nicole Radermacher.

Italijani brezkompromisno nad nepravilnosti

Italijani so se nepravilnosti pri prodaji vstopnic lotili brez izgovorov, da se ne da nič narediti. Dogajalo se je, da so vstopnice za velike dogodke na straneh spletnega prodajalca TicketOne, ki je del družbe CTS Eventim, pošle že nekaj minut zatem, ko se je prodaja začela. Takoj po začetku prodaje je del vstopnic izginil s primarnega trga in se pojavil na sekundarnem, kjer so jih prodajali znatno dražje od uradnih cen. Državni organ za varstvo konkurence in trga (AGCM) je zato sprožil preiskovalni postopek proti podjetju TicketOne in štirim operaterjem na sekundarnem trgu. Postopek so zaključili aprila lani. Odkrili so več hudih nepravilnosti. Generalni direktor oddelka za zaščito potrošnikov pri italijanskem Uradu za varstvo konkurence in trga Giovanni Calabrò: "Dokazali smo, da TicketOne ni upošteval vseh profesionalnih meril, ki so predvidena z zakonom o varstvu potrošnikov. TicketOne bi moral posameznemu kupcu preprečiti nakup več kot štirih vstopnic. To pomeni, da niso preverjali identitete kupcev in narave transakcij, ne pred in ne po transakciji. S preverjanjem bi lahko sproti ugotovili, ali je kupec fizična oseba ali pa nekdo, ki uporablja profesionalno programsko opremo, s katero lahko kupi več vstopnic naenkrat."

Štiri podjetja, med katerimi je bil tudi Viagogo, so pokupila večje število vstopnic in jih po zasoljenih cenah ponudila na svojih spletnih straneh. AGCM je TicketOne kaznoval samo zaradi tega, ker so opustili nadzor, za kar je TicketOne dobil milijon evrov globe, spletne posrednike Seatwave, Ticketbis, Mywayticket in Viagogo pa so oglobili skupaj za 700 tisoč evrov.

"Potrošnika je treba zaščititi"

Zakaj italijanskih organov in njihovih preiskovalcev pri delu ni oviralo dejstvo, da ima Viagogo sedež v Švici? Direktor oddelka za zaščito potrošnikov Giovanni Calabrò poudarja, da to zanje ni bil zadržek: "Če Viagogo deluje na italijanskem trgu in opravi transakcijo z italijanskim potrošnikom, mora spoštovati italijanski zakon o varstvu potrošnikov, tako kot italijanska podjetja. Če ga ne spoštuje, tvega sankcije. Preverjanje plačilnih operacij je drug problem, naš problem." Calabrò poudarja, da je treba potrošnika zaščititi ne glede na državo, v kateri ima sedež podjetje, od katerega kaj kupuje: "Preiskovalni postopki so bolj zapleteni in trajajo dlje, kadar je podjetje registrirano na tujem. A to ni potrošnikov problem. To je problem pristojnega urada."

Odgovore na vprašanja o tem, kako bi morali delovati pristojni organi, ko gre za nepošteno manevriranje tujih firm na virtualnem trgu, ki smo jih iskali v Sloveniji, smo tako našli v Italiji.

Kupcem svetujemo: ne kupujte vstopnic pri spletnih preprodajalcih, kakršen je Viagogo. Če pa se odločate za tak hazard, prej poglejte, kakšne izkušnje imajo potrošniki s spletnim ponudnikom, za katerega se morda kljub vsemu ogrevate. Arhivirajte vsak svoj spletni korak zaradi morebitnih pritožb ali zahtevkov za vrnitev denarja. Če se opečete, nikar ne skrivajte, kaj se vam je zgodilo. Prijavljajte goljufe, pritožujte se, uveljavljajte svoje pravice! Od Slovenije, Bruslja … do Švice!

Tatjana Pirc (Radio Slovenija), Janko Petrovec (dopisnik RTV Slovenija iz Rima)