Vlada bi spet odložila prodajo Nove Ljubljanske banke

Redna seja vlade

18. oktober 2017 ob 13:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman se bo čez teden dni v Bruslju pogajala o alternativah za uresničitev zavez glede NLB-ja po neuspešnem prodajnem postopku.

Vlada je na tokratni redni seji sprejela izhodišča za sestanek, zavzema pa se za odložitev prodaje in ohranitev NLB-ja kot močne regionalne banke.

Vlada se je namreč danes seznanila s poročilom ministrstva o stanju priprave možnih alternativnih rešitev glede uresničevanja zavez, danih v postopku odobritve državne pomoči največji slovenski banki konec leta 2013, in sprejela izhodišča za srečanje finančne ministrice Mateje Vraničar Erman ter komisarke za konkurenco Margrethe Vestager, so sporočili z ministrstva za finance.

Stališče vlade je, da želi Slovenija zagotoviti izpolnitev še zadnjih kompenzacijskih ukrepov iz odločbe Evropske komisije o soglasju k državni pomoči za NLB iz leta 2013 na način, ki ne bo oškodoval slovenskih davkoplačevalcev in hkrati ne bo v nasprotju s pravili EU-ja glede danih državnih pomoči.

Vprašanje prenešenih deviznih vlog

Upoštevajoč vse preučene okoliščine in možnosti vlada po navedbah ministrstva še vedno ocenjuje, da je najprimerneje odložiti postopek privatizacije NLB-ja in v tem času nasloviti vprašanje prenesenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev, ki "močno ovira izvedbo ekonomsko utemeljenega privatizacijskega postopka".

Po mnenju vlade tega vprašanja ni mogoče nasloviti z enostranskimi ukrepi, ampak le na meddržavni ravni, zato bo okrepila prizadevanja v tej smeri.

Vlada obenem opozarja, da je pri iskanju ustreznih rešitev z Evropsko komisijo treba upoštevati "tudi dejstvo, da so slovenski davkoplačevalci v polni meri krili stroške državne pomoči banki konec 2013", zato je nemogoče pristati na predloge, ki bi pomenili dodatno finančno breme zanje "bodisi prek nižje kupnine za NLB v primeru prodajne cene, ki bi bila nižja zaradi tveganj prenesenih deviznih vlog, bodisi zaradi učinka morebitnega krčenja NLB Skupine na njeno vrednost".

V luči možnosti, da bi komisija zahtevala prodajo bank iz skupine na območju nekdanje Jugoslavije, je vlada sklenila, da je cilj NLB ohraniti kot močno regionalno bančno skupino.

Vsebina sestanka

Kot napovedujejo na ministrstvu, bo Vraničar Ermanova s komisarko pregledala aktivnosti, ki so bile v minulih mesecih na temo uresničevanja slovenskih zavez izvedene na delovni ravni med predstavniki ministrstva in pristojnih služb Evropske komisije. Cilj sestanka je, da z Vestagerjevo "ugotovita, kakšen napredek je bil dosežen na delovni ravni, in dorečeta nadaljnje aktivnosti".

Na ministrstvu so zagotovili, da so vse od junijske odločitve vlade, da ne soglaša z minimalno prodajno ceno za delnico v postopku prve javne prodaje NLB-ja, potekali intenzivni pogovori in delovni sestanki s predstavniki komisije. Njihov namen je bil "oblikovati možne ukrepe, ki bi lahko zmanjšali oziroma odpravili vpliv tveganja problematike prenesenih deviznih vlog na Hrvaškem na prodajno ceno in celotni prodajni postopek".

Ob tem so priznali, da je napredek "kljub konstruktivnemu pristopu obeh strani počasen".

Al. Ma.