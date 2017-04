Vlada ima glede hipotek v Celovških dvorih zvezane roke

"Vsi so vedeli, kakšno je dejansko stanje"

13. april 2017 ob 19:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slaba banka (DUTB) se hipotekam na stanovanjih, ki so jih podizvajalci Vegrada AM kot kompenzacijo dobili v Celovških dvorih, glede na svoje poslanstvo ne sme odpovedati, so sklenili na vladi.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) se glede na svoje poslanstvo namreč ne sme odpovedati hipotekam, poleg tega to ne bi bilo pravično do podizvajalcev, ki kompenzacije niso bili deležni. Vlada je v opredelitvi do sklepa komisije DZ-ja za nadzor javnih financ s konca marca, s katerim so predlagali ukrepe za pravično razrešitev situacije v primeru uveljavljanja hipotek proti neplačanim podizvajalcem družbe Vegrad AM, ocenila, da v konkretnem primeru slabi banki ne more predlagati kakršnih koli ukrepov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Vlada v odgovoru komisiji DZ-ja pojasnjuje, da je glavna naloga DUTB-ja upravljanje bankam odvzetega premoženja tako, da bo lahko v maksimalni meri povrnil sredstva davkoplačevalcev, vložena v sanacijo teh istih bank. Premoženja DUTB-ja ne sme uporabiti za druge namene, še opozarjajo. Poleg tega zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank določa, da DUTB ne sme odpustiti dolga, odpoved zavarovanju pa da ima enake učinke. "V skladu s pravilom, da je enako treba obravnavati enako, se DUTB ne bi smel odpovedati hipotekam," so zapisali na vladi.

Jabolko spora so primeri, v katerih DUTB od podizvajalcev propadlega Vegrada, ki imajo svoja stanovanja in poslovne prostore v Celovških dvorih v Ljubljani, po sedmih letih terja še najmanj tisočaka na kvadratni meter, če želijo, da jim DUTB izbriše hipoteke, ki jih je prevzel od NLB-ja.

Gre za razmerje, ki se je oblikovalo med zasebnopravnimi subjekti pred več leti pod pogoji in okoliščinami, ki so veljali takrat, vlada pa pri tem ni imela nobenega vpliva, so še poudarili na seji vlade. Hipoteke na omenjenih stanovanjih so obstajale že takrat, ko je bila kompenzacija med podizvajalci in Vegradom dogovorjena. "Vsi, ki so se s poslom strinjali, so vedeli, kakšno je dejansko stanje," je zapisala vlada.



Ni pravne podlage za izbrisne pobotnice

Ministrstvo za finance sicer izvaja nadzor nad DUTB-jem, a nima nobene pristojnosti glede opredeljevanja do posameznih odločitev slabe banke. DUTB je sicer glede omenjenega primera zaprosil za pojasnila, ali je ravnal z dolžno skrbnostjo, in hkrati pojasnil, da pravne podlage za izdajo izbrisnih pobotnic nima.

Če podizvajalci menijo, da jim izbrisne pobotnice pripadajo brez plačila, lahko v okviru pravnih sredstev z ustreznimi dokazili to tudi uveljavljajo. Ne bi bilo pa pravično do podizvajalcev, ki h kompenzaciji v obliki stanovanj niso pristopili, da bi vlada kot skupščina DUTB pristopila k ukrepom, ki bi nudili večje varstvo podizvajalcem, ki so bili deležni kompenzacije, v primerjavi s tistimi, ki bodo svoje terjatve uveljavljali v okviru stečajnega postopka, so sklenili na vladi.

