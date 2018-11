Medtem se nadaljujejo pogajanja s policijskima sindikatoma, ki sta v začetku tedna zaostrila stavko. Vladna pogajalska skupina je s sindikatoma v četrtek znova sedla za pogajalsko mizo. Foto: BoBo Sorodne novice Umar poziva k hitrejšim in korenitejšim spremembam "Ohranjanje statusa quo nevzdržno" Dodaj v

Vlada imenovala novo v.d. direktorice Umarja Majo Bednaš

Na mestu vršilca dolžnosti bo zamenjala Boštjana Vasleta, ki je urad vodil dva mandata

29. november 2018 ob 13:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je za vršilko dolžnosti direktorice Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) imenovala Majo Bednaš. Mandat bo trajal do imenovanja novega direktorja oziroma najdlje do 5. junija prihodnje leto.

Maja Bednaš je sicer na Umarju od leta 1998, zadnjih 13 let v funkciji namestnice direktorja. "Dolgoletno delovanje na uradu in vpetost v vse ključne projekte, ki so bili izpeljani v tem času, mi omogočata odličen uvid v delo urada, zato se bodo začrtani projekti in aktivnosti nemoteno nadaljevali tudi v prihodnje," je imenovanje za vršilko dolžnosti komentirala Bednaševa.

Na mestu vršilca dolžnosti bo zamenjala Boštjana Vasleta, ki je urad vodil dva mandata. Prvič je bil imenovan decembra 2007, drugič pa jeseni 2012. Od konca drugega mandata je bil na tem položaju začasno.

Vasle je eden od kandidatov za guvernerja Banke Slovenije, prijavil pa se je tudi na razpis za direktorja Umarja. Premier Marjan Šarec je v sredo dejal, da "bo moral Vasle povedati, kakšni so njegovi cilji, kaj si želi, ker na obeh funkcijah ne bo mogel biti".

G. C.