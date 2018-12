Vlada odpoklicala predsednika upravnega odbora DUTB Miho Juharta

Neizvršni direktor namesto Juharta bo Tomaž Besek

6. december 2018 ob 14:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je iz upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odpoklicala predsednika Miho Juharta in za neizvršnega direktorja imenovala Tomaža Beska. Razlog je zgodba s prodajo zemljišča za tovarno družbe Lonstroff v Logatcu, kjer naj bi DUTB ravnala hitro in malomarno.

Minister za finance Andrej Bertoncelj je ob tem dejal, da je vlada sklep o odpoklicu sprejela na podlagi poročil, ki ugotavljajo, da so bile pri prodaji zemljišča, na katerem tovarno gradi švicarski Lonstroff, storjene nepravilnosti in nespoštovanje internih aktov. Kot je znano gre za zemljišča, ki jih je DUTB prodala družbi Svet Re za dva milijona evrov, slednja pa jih je Lonstroffu le nekaj dni pozneje prodala za tri milijone evrov.

Vlada se je odločila za odpoklic predsednik upravnega odbora, ker je najbolj odgovorna oseba v DUTB in je odgovoren za usklajevanje med neizvršnimi in izvršnimi direktorji, je dejal Bertoncelj in napovedal, da bo vlada v kratkem imenovala še četrtega neizvršnega direktorja DUTB, je pa to v pristojnosti gospodarskega ministrstva. Bertoncelj pričakuje, da se bo upravni odbor DUTB v novi sestavi v najkrajšem možnem času sestal, proučil gradivo in "določil nadaljnje korake oz. se opredelil do morebitnih ukrepov, če bodo po njihovi oceni potrebni".

Z DUTB so sporočili, da Juhart "o razlogih za odpoklic z mesta predsednika upravnega odbora DUTB uradno še ni seznanjen, zato svojega odpoklica zaenkrat ne more komentirati".

Kupec v trenutku posla ni imel denarja za kupnino

V upravnem odboru sta trenutno poleg Juharta neizvršna direktorja še Mitja Križaj in Juan Barba Silvela, izvršni direktorji pa so Imre Balogh, ki je glavni izvršni direktor, ter Andrej Prebil in Jože Jaklin. Po poročanju portala Siol je Barba Silvela sicer v začetku novembra odstopil in naj bi bil delo pripravljen opravljati še tri mesece.

Revizija naj bi po navedbah Siola ugotovila, da je DUTB posel z zemljišči opravila na hitro in malomarno, saj odgovorne osebe niso opravile ustreznih poizvedb, da so se pogoji posla spreminjali še po tem, ko je bil ta odobren, da so posel na DUTB potrdili kar po elektronski pošti ter da DUTB ni preverjala finančne sposobnosti kupca, podjetja Svet Re, saj ta v trenutku sklenitve posla ni imel denarja za plačilo kupnine.

L. L.