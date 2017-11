Vlada pooblastila Vraničar Ermanovo za začetek sprememb zavez glede prodaje NLB-ja

Koalicija zadovoljna, da je vlada prepričala komisijo

30. november 2017 ob 14:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada se je seznanila z usmeritvami glede alternativ namesto prodaje hčerinskih bank NLB, ki sta jih začrtali ministrica za finance Mateja Vraničar Erman in evropska komisarka za konkurenco Margarethe Vestager. Vlada je Vraničar Ermanovo pooblastila, da sproži uradne postopke za spremembo zavez, ki jih je Slovenija podala komisiji leta 2013 v zameno za dano pomoč.

"Vlada je določila izhodišča, iz katerih naj izhajamo pri pripravi izhodiščnega pogajalskega predloga in nam dala pooblastilo, da se lahko dogovorimo tudi za kombinacijo različnih kompenzacijskih ukrepov. Če bi bili ti strožji od tistih, ki jih je vlada že obravnavala, moram o njih ponovno poročati vladi," je po današnji seji vlade povedala ministrica. Pri iskanju kompromisne rešitve z Evropsko komisijo je po njenih besedah pomembno, da se zagotovi, da NLB posluje brez velikih tveganj ali pretresov, je še dodala in poudarila, da je cilj uskladitev mogočih sprememb do konca leta.

Glede upravljavskega zaupnika je Vraničar Ermanova povedala, da izhodiščni predlog predvideva, da se mu podelijo pravice upravljanja banke, ne pa tudi pravice razpolaganja. "Te, torej prodajne pravice ostajajo državi in Slovenskemu državnemu holdingu," je zatrdila. Kakšen bo mandat zaupnika, pa je stvar pogajanj. S predlogom imenovanja upravljavskega zaupnika želi Slovenija okrepiti zaupanje komisije v neodvisno upravljanje največje banke v državi. Če bi spremembo zavez uskladili do konca leta, bi lahko zaupnika dobili v treh ali štirih mesecih, je dodala.

Zaupnika oz. skrbnika bi vlada izbrala in imenovala na podlagi mednarodno izvedenega javnega razpisa, po predhodni potrditvi Evropske komisije in predhodni oceni bančnega regulatorja Evropske centralne banke. Ta bi presodil upravljavsko stanje v banki in se odločil, ali so potrebne kakšne spremembe ali ne, je sklenila.

V koaliciji zadovoljni

V koaliciji so zadovoljni, da je Slovenija z Evropsko komisijo našla pot, ki lahko vodi do kompromisa. Vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer je dejala, da je prva odgovornost vlade ta, da deluje kot odgovoren gospodar. Ponovila je, da za vsako ceno prodaje NLB-ja ne sme biti. Dogovor je, da se v dialogu išče sprejemljiva rešitev.

Vodja poslancev DeSUS-a Franc Jurša je povedal, da zagovarjajo odlog privatizacije, a da o prodaji NLB-ja čez tri leta na organih stranke še niso govorili. Glede skrbnika je poudaril, da zagovarjajo to, da se ga poišče z mednarodnim javnim razpisom. Sicer pa banka uspešno posluje in država od tega dobiva lepe dividende, je dodal.

Po besedah vodje poslancev SD-ja Matjaža Hana je o podrobnostih mogočih rešitev za NLB prenagljeno govoriti. Če bo imenovan upravljavec, je to stvar pogodbe, ki mora biti dobro zasnovana, in vprašanja, kakšne obveznosti bo imela država in kakšne pooblaščenec. Tudi on je pokazal na dobro poslovanje banke in ocenil, da sta "zdajšnja uprava in nadzorni svet naredila zgodovinski rezultat".

L. L.