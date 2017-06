Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Veliko dima in ogledal; NLB ostaja v državnih rokah. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vlada prekinila prodajo NLB-ja. Kaj bo zdaj storil Bruselj?

Razmere niso primerne za prodajo, pravijo na vladi

8. junij 2017 ob 18:57,

zadnji poseg: 8. junij 2017 ob 19:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi številnih odprtih vprašanj, ki negativno vplivajo na postopek prodaje največje slovenske banke, NLB-ja, se je vlada odločila, da prodajo prekine, je sporočil premier Miro Cerar.

Cerar je po seji vlade pojasnil, da kot skupščina Slovenskega državnega holdinga (SDH) ne soglašajo z minimalno ponudbeno ceno za delnico NLB-ja, ki jo je oblikoval SDH. "Problematika hrvaških varčevalcev je objektivna zunanja okoliščina, ki predstavlja tako tveganje, da preprečuje uspešno izvedbo prodaje. Razčistiti je treba čim prej obtožbe o pranju denarja v NLB-ju in tudi vse dileme glede dokapitalizacije iz leta 2013," je dejal premier. Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman mora zdaj seznaniti Evropsko komisijo o prekinitvi postopka in ob sodelovanju drugih pristojnih ministrstev in služb najti druge možne rešitve, je še povedal Cerar.

Vodja DeSUS-a Karl Erjavec je poudaril, da je zelo zadovoljen z odločitvijo vlade. "Ne moremo začeti prodaje pod bremenom morebitnih terjatev nekdanjih hrvaških varčevalcev ," je dejal in pristavil, da je presenečen, da je afera s pranjem prišla na plan prav zdaj, saj so ameriški obveščevalci zaradi sankcij proti Iranu zadeve pozorno spremljali že prej. Tretja stvar, zaradi katere je proti prodaji, pa je vprašanje, ali je bilo 1,5 milijarde evrov res prava vsota, ki smo jo leta 2013 vložili v dokapitalizacijo.

Dejan Židan, predsednik SD-ja, pa je poudaril, da je sprejeta odločitev v skladu z razmišljanjem SD-ja. "Trenutne razmere zaradi okoliščin, na katere Slovenija ni imela vpliva, niso ugodne za prodajo," je še dejal.

Država se je k prodaji zavezala Evropski komisiji do konca letošnjega leta, ker ji je ta leta 2013 dovolila, da je banki pomagala z dokapitalizacijo. Sprva je bila predvidena prodaja treh četrtin do konca leta, a je država izpogajala, da bi do konca tega leta prodala vsaj polovico banke. Kaj zdaj to pomeni za prodajni postopek, ni povsem jasno.

Slaba kupčija za davkoplačevalce

V Bruslju naj, po informacijah nekaterih medijev, ne bi bili več pripravljeni Sloveniji ponuditi novega roka za prodajo, čeprav vlada še lahko proda banko tudi v jesenskem oknu, kar pa pomeni še nižjo ceno.

Po pisanju spletnih Financ bi Evropska komisija banko lahko prodala sama ter kupnino nato nakazala Sloveniji. To pomeni, da prodali donosne hčerinske družbe na Balkanu, ki pomenijo polovico dobička skupine, saj NLB na domačem trgu posluje z izgubo. Polovico dobička pa predstavljajo sproščene rezervacije, ki pa jih že zmanjkuje. V tem scenariju bi za banko iztržili manj, kot so bili vlagatelji pripravljeni ponuditi zanjo, če bi jo država prodajala v celoti in ne zgolj 75 odstotkov in še to na način, kjer nihče od kupcev ne bi mogel imeti večjega deleža od države. Poleg tega pa vlada tudi ni bila pripravljena ponuditi poroštva za morebitne tožbe nekdanjih hrvaških varčevalcev, zaradi česar so bili vlagatelji pripravljeni plačati še manj. Če bi vlada NLB prodala v kosu, bi zanjo lahko iztržila vsaj 1,5 milijarde evrov, še pišejo Finance.

A. Č.