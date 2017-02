Vlada upa, da se vrata za prodajo Cimosa še niso zaprla

Na potezi Italijani

23. februar 2017 ob 16:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Dogovor med hrvaško in slovensko stranjo glede dolga Cimosa na Hrvaškem bo podpisan v prihodnjih dneh, zato državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti meni, da zadržkov za izpeljavo posla ni več.

"Upam, da je zadeva še vedno odprta in da bo do nakupa prišlo," je po seji vlade, na kateri so potrdili dogovor, ki sta ga dosegla minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić, povedal Cantarutti. Ta zadržkov za izpeljavo posla ne vidi več. Na potezi je italijanski sklad Palladio Finanziaria, ki je v ponedeljek zato, ker spor med Cimosom in hrvaško agencijo za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB) ni bil rešen, odstopil od transakcije.

Po Cantaruttijevih besedah sta DUTB in Slovenski državni holding (SDH) še vedno v stikih z italijanskim kupcem in si prizadevata, da bi bil posel sklenjen. "Še vedno obstajajo velike možnosti, da do sklenitve posla pride," pravi državni sekretar. DUTB je sporočil, da bi bila odločitev italijanskega sklada, ki se je zavil v molk, znana na začetku prihodnjega tedna.

Vlada dogovor podpira le, če bo transakcija uspešna

Vlada je na seji sklenila, da podpis sporazuma med Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter Hrvaško in DAB-jem podpira "pod pogojem predhodnega uspešnega zaključka transakcije z italijanskim investitorjem".

Dogovor predvideva, da bo DUTB od DAB-ja kupila terjatve DAB-ja do Cimosa za sedem milijonov evrov ter da bo DAB umaknil tožbe proti Cimosu. Glede pogoja o ohranitvi proizvodnje na Hrvaškem in ohranitvi sedanjega števila delovnih mest na Hrvaškem v naslednjih dveh letih - kar je v svojem sklepu o dogovoru z 2. februarja zahtevala hrvaška vlada - je Cantarutti povedal, da je v dogovoru navedeno, da si bo italijanski kupec "z vso vestnostjo in po svojih najboljših močeh" prizadeval zagotavljati delovna mesta v vseh Cimosovih obratih.

Sa. J.