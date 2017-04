Vlada zaskrbljena zaradi Agrokorjevih težav, a o morebitnih ukrepih molči

Slovenija budno spremlja dogajanje na Hrvaškem

6. april 2017 ob 15:37,

zadnji poseg: 6. april 2017 ob 15:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Razmere v hrvaškem Agrokorju, natančneje, kako bi lahko težave hrvaške skupine vplivale na Mercator in slovensko živilskopredelovalno industrijo, so zaposlovale slovenski politični vrh.

O težavah Agrokorja in posledicah, ki bi jih zaradi zaostrenih razmer v hrvaški skupini lahko občutil Mercator, so razpravljali predsednik vlade Miro Cerar, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in minister za kmetijstvo Dejan Židan. Pristojna ministra in premier naj bi se že seznanili z informacijo glede morebitnega vpliva dogajanja v Agrokorju na slovensko živilskopredelovalno industrijo.

"Ministri vsak s svoje pristojnosti pozorno spremljamo razvoj situacije," je na novinarski konferenci po seji vlade dogajanje okoli Mercatorja komentirala ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, ki sicer ne želi prejudicirati kakršnekoli možne smeri ukrepanja. "Vsekakor pa bomo na to temo zelo pozorni in bomo preučili najrazličnejše možne variante," je dodala.

Beseda o Mercatorju je tekla tudi na koalicijskem vrhu, kjer sta ministra z razmerami v Mercatorju in Agrokorju seznanila tudi koalicijske partnerje.

Vlada bo ukrepala v omejitvah svoje pristojnosti

Vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer je po koalicijskem vrhu povedala, da je vlada zaskrbljena in da budno spremlja razvoj dogodkov v Agrokorju, ki je lastnik Mercatorja, a v omejitvah svojih pristojnosti. "Mercator je v zasebni lasti, poskrbeti moramo za stabilnost, nemoteno delovanje tako Mercatorja kot slovenskih dobaviteljev, nikakor pa ne mimo svojih pristojnosti. Kakšni so načrti na strani vlade, ne morem komunicirati, a ko bodo usklajeni, boste o tem obveščeni," je povedala.

Na tem področju delata predvsem Židan in Počivalšek, je povedal vodja poslancev DeSUS-a Franc Jurša. Zagotovil je, da so na koalicijskem vrhu dobili ustrezne informacije, težko pa javno govori o tem, kaj bo vlada naredila. Že pred koalicijskim vrhom je povedal, da bi država oz. politika morala ukrepati že ob prodaji Mercatorja, saj da so bile verjetno že takrat znane informacije o stanju v Agrokorju. "Zdaj je zadeva izbruhnila, položaj je treba reševati," je dejal Jurša.

"Slovenija budno spremlja, kaj se dogaja na Hrvaškem, z glavnim ciljem, da se zadržijo v Mercatorju delovna mesta, da se zadržijo dobavitelji, da ostane v taki funkciji kot do zdaj," pa je poudaril vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.

Sta pa oba ministra že v sredo, ko je odmevala menjava vodstva Mercatorja, zatrdila, da Slovenija skrbno spremlja dogajanje v Agrokorju. Počivalšek je ob tem spomnil, da Mercator pred morebitnimi težavami zaradi Agrokorja do leta 2020 ščiti sporazum z bankami upnicami, ki Agrokorju onemogoča posege v denarni tok.

Sa. J.