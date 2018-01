Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Delničarji Gorenja so zavrnili razrešitev dveh članov nadzornega sveta družbe. Foto: BoBo Franjo Bobinac je dejal, da je izredna skupščina o odpoklicu dveh nadzornikov tik pred iztekom njunega mandata "neprimerna in nepotrebna". Foto: BoBo Sorodne novice Bobinac: "Torkova izredna skupščina na vrat na nos je nepotrebna" Dodaj v

Voljč in Slavinec ostajata v nadzornem svetu Gorenja

Zamenjavo predlagal Philip Alexander Sluiter

9. januar 2018 ob 11:57

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Delničarji Gorenja so odločili, da predsednik nadzornega sveta Marko Voljč in podpredsednik Uroš Slavinec ostaneta. Proti menjavi, ki jo je predlagal Philip Alexander Sluiter, je glasovalo 55,2 odstotka delničarjev.

Za zamenjavo nadzornikov pred potekom mandata je bila glede na statut družbe potrebna 75-odstotna večina prisotnega kapitala na skupščini.

Menjavo dveh nadzornikov je predlagala družba Home Products Europe, katere zastopnik je Philip Alexander Sluiter, predlog pa so podprle še Raiffeisenbank Austria, Splitska banka, Unicredit Bank Hungary. Naklonjeni so mu bili tudi v društvu delničarjev Gorenja.

Zagovorniki odpoklica so predlagali, da bi namesto Voljča in Slavinca v nadzorni svet Gorenja imenovali Sluiterja in nekdanjega direktorja Steklarne Rogaška Roberta Lična. Menili so namreč, da je treba nadzorni svet okrepiti z novimi člani, ki imajo vrhunska znanja in izkušnje v industriji gospodinjskih aparatov in financah, kar bi pripomoglo k boljšemu poslovanju, razvoju in stabilnosti družbe.

Prestrukturiranje in pozicioniranje na trgih

Sluiter je decembra v pogovoru za časnik Finance ocenil, da bi bilo treba Gorenje prestrukturirati – osredotočiti bi se morali na izdelke in trge z višjo dodano vrednostjo, nadaljevati filozofijo o naprednih izdelkih, a biti bolj prilagodljivi, treba bi bilo tudi preveriti pozicioniranje Gorenja na posameznih trgih, je navedel.

Bobinac: Skupščina povsem nepotrebna

Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je decembra dejal, da izredna skupščina ni potrebna, saj se nadzornikom čez nekaj mesecev izteče mandat. Nadzorniki Gorenja so novembra v odzivu na zahtevo za sklic skupščine zapisali, da ima vsak delničar pravico predlagati spremembe v nadzornem svetu, če ni zadovoljen z njegovim delom, da pa je dejstvo, da mnenje enega delničarja ni osnova za menjave v nadzornem svetu.

Največji posamični delničarji Gorenja so glede na podatke s konca novembra lani Kad (16,37 odstotka), Mednarodna finančna korporacija (IFC) iz skupine Svetovne banke (11,80 odstotka), Panasonic Corporation (10,74 odstotka), imetnik fiduciarnega računa pri poljski klirinško depotni družbi KDPW (7,73 odstotka) in Home Products Europe (5,00 odstotka).

