Volkswagen priznal zavajanje ZDA in sprejel kazen 4,3 milijarde dolarjev

11. januar 2017 ob 21:16

Washington - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je priznal krivdo glede zavajanja z izpušnimi plini in bo v ZDA plačal kazen v višini 4,3 milijarde dolarjev.

Afera Dieselgate je izbruhnila septembra 2015, ko so razkrili, da je Volkswagen zavajal pri izpustih izpušnih plinov, tako da je v vozila vgradil posebno programsko opremo, ki je sama ugotovila, da je avtomobil na testu in je omejila moč motorja, kar je prikazalo nižjo porabo goriva in s tem tudi izpustov.

Po priznanju krivde v treh točkah obtožnice in dogovoru o višini kazni je ameriška generalna državna tožilka Loretta Lynch povedala, da so dosegli eno najvišjih kazni glede onesnaževanja zraka. Volkswagen je po njenih besedah tudi priznal krivdo zarote pri zavajanju ZDA, kršenja zakona o čistem zraku, oviranju pravice in pri uvozu avtomobilov z napačnimi navedbami.

Direktor Volkswagna Matthias Müller je dejal, da nemško podjetje "globoko obžaluje" svoja dejanja. "Nismo več isto podjetje kot pred 16 meseci," je dodal predsednik nadzornega sveta Volkswagna Hans Dieter Pötsch.

Kot je pojasnilo ameriško pravosodno ministrstvo, je imel Volkswagen v ZDA dolgoletni program za prodajo avtomobilov, ki so bili opremljeni s posebno opremo za goljufanje pri testih izpušnih plinov.

Triletni nadzor

Volkswagen bo imel zdaj triletno preizkusno obdobje in bo v tem času pod nadzorom neodvisnih nadzornikov. Nemško podjetje je tudi privolilo v sodelovanje s pravosodnim ministrstvom pri kazenskem pregonu šestih vodilnih v podjetju, ki so bili vpleteni v prirejanje izpustov.

V skladu s priznanjem krivde bo moralo nemško podjetje plačati 2,8 milijarde dolarjev kazni v kazenskem procesu in 1,5 milijarde dolarjev v civilni tožbi. Že prej je Volkswagen privolil v okoli 17,5 milijarde dolarjev odškodnine za lastnike vozil in prodajalce ter popravilo škode okolju.

Volkswagen je leta 2015 priznal, da so v okoli 11 milijonov avtomobilov na dizelski pogon vgradili poseben računalniški program, ki je na uradnih izpušnih testih pokazal nižje izpuste škodljivih plinov, kot je dušikov oksid, v resnici pa so bili izpusti med normalno vožnjo na cesti višji.

Očitno škandal ni škodil podjetju, saj je Volkswagen na globalni ravni dosegel nov prodajni rekord, potem ko je lani prodal okrog deset milijonov vozil, kar je štiri odstotke več kot leta 2015.

