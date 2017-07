Vroča gospodarska rast izsušila ponudbo delavcev v turizmu in kovinski industriji

6. julij 2017 ob 14:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kljub tisočim na zavodu za zaposlovanje je žeja podjetij po kleparjih, natakarjih, elektrikarjih, varilcih, sobaricah … velika, a ponudba je omejena, kar bo šlo na roke tem profilom.



Zavod za zaposlovanje je v sredo objavil sveže podatke za junijsko stopnjo brezposelnosti in podatki so spodbudni, saj je bilo v zavodovi evidenci registriranih 84.793 brezposelnih oseb, kar je daleč najboljša številka od septembra leta 2008, ko so bile na zavodu registrirane 59.303 brezposelne osebe. Trenutna številka pa je nekje na ravni leta 2006, ko je povprečno število registrirano brezposelnih oseb znašalo 85.836, kažejo podatki zavoda.



Neposredno zaposljivih je na zavodu za zaposlovanje 16 odstotkov iskalcev zaposlitve, ostali pa potrebujejo določene spodbude, je v Studiu ob 17h na Radiu Slovenija pojasnila vodja ljubljanske območne službe zavoda Barbara Vrtačnik. 55 odstotkov oseb je po njenih besedah na zavodu prijavljenih več kot eno leto in pri teh se že pojavljajo določene težave pri zaposlitvi. Tu so še osebe, starejše od 55 let, ki sicer so motivirane za delo, a pri delodajalcih ni interesa za njihovo zaposlitev, je dodala.



Skladno z zniževanjem brezposelnosti so tudi obeti za konec leta po besedah Vrtačnikove dobri. Anketa, ki jo je zavod spomladi letos opravil pri skoraj 3.000 delodajalcih, ki zaposlujejo okoli 330.000 ljudi, napoveduje 25.000 zaposlitev, od tega 12.000 novih. Največ je povpraševanja po profilih od 1. do 5. stopnje izobrazbe, na področju visoke izobrazbe pa delodajalci iščejo predvsem strokovnjake na področju IT-ja in elektrotehnike, nekaj manj pa na področju družboslovja, kjer so na voljo predvsem evropski projekti v javnem sektorju, je povedala Artačnikova.



Večina bi jih zaposlovala, a ni delavcev

Potrebe so v tem trenutku sicer večje pri poklicih z nižjo zahtevano stopnjo izobrazbe kot za visokokvalificirane profile. Delodajalci tako največ povprašujejo po čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (706 odprtih delovnih mest), po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (632), voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev (460), natakarjih (414), varilcih in podobnih profilih (349), vzgojiteljih in pomočnikih vzgojiteljev predšolskih otrok (334), prodajalcih (275), elektroinštalaterjih (259), bolničarjih negovalcih (248) in zidarjih (248).



Na Turistično-gostinski zbornici Slovenije podatkom zavoda pritrjujejo. "Stanje na področju kadrov v dejavnosti gostinstva in turizma je trenutno v deficitu pri praktično vseh profilih, neodvisno od regijske pokritosti (največ kuharji, natakarji, hotelske gospodinje, F&B segment ...)," so pojasnili za MMC. Pomanjkanje ni sezonsko, ampak gre za strukturni primanjkljaj, so poudarili. "Gostinsko osebje se zaradi zahtevne narave dela usmerja v druge panoge, ki nimajo tako zahtevnega delovnika (prosti vikendi, prazniki ...)," so zapisali. Delodajalci zato v panogi uporabljajo različne ukrepe, da pokrijejo manko - zaposlujejo tuje delavce, štipendirajo mlade, sodelujejo s šolami, promovirajo poklice ipd.



Velike potrebe po dodatni delovni sili zaznavajo tudi na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Po njihovih podatkih je največ povpraševanja po gastronomih - hotelirjih, mizarjih, oblikovalcih kovin, orodjarjih, elektrikarjih, inštalaterjih strojnih inštalacij, kleparjih – krovcih in strojnih mehanikih. "Največje potrebe so v Osrednjeslovenski regiji, Podravski regiji, Gorenjski regiji in v Savinjski regiji. 63 odstotkov naših članov bi takoj zaposlilo enega delavca, 25 odstotkov dva do tri, štirje odstotki od tri do pet delavcev, sedem odstotkov pa štiri ali več," so zapisali.



Ker na trgu dela ponekod ni več ustreznih delavcev, so si jih podjetja začela že izmikati, zaradi česar so se pojavile skrbi gospodarstvenikov, da bo pomanjkanje zelo verjetno prineslo tudi povečan pritisk na višine plač in s tem tudi na stroške dela.



Ko bo začelo malce klecati …

A vse ni tako zelo rožnato. Ekonomist Marko Jaklič je v Studiu ob 17h opozoril, da na statistični ravni vse izgleda lepo, a Slovenija še vedno sledi razvojnemu modelu iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Izobraženi kadri zato odhajajo v tujino in tam tudi ostajajo, uvažamo pa delovno silo za fizična dela. Trenutno smo res v ciklu gospodarske konjukture, ki pa se bo zagotovo končal. In takrat bodo gospodarsko šibkejša podjetja znova začela odpuščati, je posvaril Jaklič.

Poleg tega je pri nas zaposlenost mladih s terciarno izobrazbo pod evropskim povprečjem, podjetja pa na drugi strani počasi uvajajo avtomatizacijo in digitalizirajo poslovanje. Ob vsem tem država premalo vlaga v znanost, ki je za ključna za vsako državo. Poudaril je, da podjetja najemajo delovno silo za npr. tretjo in četrto izmeno, te pa so v ranljivem položaju, saj se podjetja vse bolj spogledujejo z avtomatizacijo.

