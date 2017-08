Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Indeks Dow Jones, sestavljen iz 30 elitnih ameriških podjetij, je zadnji teden iz dneva v dan postavljal rekordne vrednosti in teden končal pri 22.092 točkah. Najpomembnejša makroekonomska novica je bila ta, da je bilo v ZDA julija ustvarjenih 209 tisoč neto delovnih mest. Ameriško gospodarstvo je od januarja, ko se je Donald Trump preselil v Belo hišo, ustvarilo skupaj že več kot milijon novih služb, stopnja brezposelnosti pa je pri 4,3 odstotka zdrsnila najnižje po letu 2001. Foto: Reuters Apple je sredi tedna objavil rezultate poslovanja v četrtletju do konca junija in pozitivno presenetil s prodajo iPhonov in iPadov. V desetih letih je Apple prodal že 1,2 milijarde iPhonov! Foto: Reuters Cena bitcoina je prvič prebila mejo 3.000 dolarjev, potem ko je kriptovaluta na začetku poletja doživela precejšen popravek. Foto: Reuters VIDEO Bitcoin se je razcepil v... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vroče poletje tudi na Wall Streetu; bitcoin nad 3.000 dolarji

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

6. avgust 2017 ob 07:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Novica, da so bila julijska gibanja na ameriškem trgu dela zelo spodbudna, je pomagala k močnemu okrevanju dolarja, Wall Street pa je dosegel še enega od rekordov, potem ko je že sredi tedna Dow Jones prebil mejo 22 tisoč točk.

Največje gospodarstvo sveta je prejšnji mesec dodalo 209 tisoč delovnih mest, ministrstvo za delo pa je navzgor popravilo tudi podatek o novoodprtih junijskih delovnih mestih (neto 231 tisoč namesto 222 tisoč). Brezposelnost po novem znaša 4,3 odstotka, kar je 16-letno dno. Ob tem se je julija povprečna urna postavka zvišala za devet centov oziroma 0,3 odstotka, kar je za gospodarstvo, ki ga poganja predvsem potrošnja, spodbuden podatek. Na letni ravni so se plače zvišale za 2,5 odstotka. Centralna banka Fed bo najbrž že septembra naznanila začetek krčenja bilančne vsote, ki trenutno znaša 4,2 bilijona dolarjev, prav tako pa pripravila teren, da decembra tretjič letos zviša obrestno mero.

Dow Jones iz dneva v dan na novih rekordih

Odziv na petkovo objavo podatkov o ameriškem trgu dela je bil poleg na Twitterju (predsednik Trump je tvitnil, da so podatki odlični in da je to šele začetek) viden predvsem na valutnih trgih. Dolar, ki je v zadnjem obdobju močno drsel navzdol, je občutno okreval in če je bilo treba še v petek dopoldne za evro plačati 1,1889 dolarja (največ v zadnjih dveh letih), je evro popoldne zdrsnil na 1,1728 dolarja. Evropskim delniškim trgom je to ustrezalo in Frankfurt je dan končal z 1,18-odstotnim pribitkom. Dober odstotek je porasel tudi na tedenski ravni. Elitni newyorški indeks Dow Jones se je medtem zvišal že devetič zapored, nov zgodovinski vrh znaša 22.092 točk.

Zabava gre morda h koncu

Skeptiki svarijo, da je kupovati delnice pri trenutnih cenah podobno, kot priti na zabavo ob štirih zjutraj in so vsi že pijani. Tudi nekaj tehničnih kazalnikov opozarja, da bi na Wall Streetu po vročem poletju lahko sledil večji popravek. Skrbi zlasti to, da indeks transportnih podjetij (trenutno je šest odstotkov pod rekordom) ne sledi Dow Jonesu, kar ni dober znak. Poleg vsega avgust tradicionalno ni dober mesec za delnice. V zadnjih dvajsetih letih se je le petkrat zgodilo, da so delnice avgusta pridobivale. Sicer pa so zadnji teden za nov pospešek delnic poskrbeli predvsem nekateri odlični poslovni rezultati. Izpostaviti velja proizvajalca Appla in proizvajalca električnih vozil Teslo.

Apple prodal več iPhonov od pričakovanj

Apple je v četrtletju, ki se je končalo 1. julija, prihodke v primerjavi z istim lanskim obdobjem povečal za 7,2 odstotka, imel je 8,7 milijarde dolarjev čistega dobička, prodal pa je dobrih 41 milijonov iPhonov. Presenetljivo se je za 15 odstotkov zvišala prodaja iPadov. Naslednji mesec, ob desetletnici prvega iPhona, najverjetneje sledi predstavitev iPhona 8. Applove delnice so pri skoraj 160 dolarjih) postavile novo rekordno znamko in imele v sredo največ zaslug, da je Dow Jones prvič v zgodovini presegel 22 tisoč točk. Tudi Tesla je pozitivno presenetil analitike. V zadnjem četrtletju sicer še vedno ni ustvarjal dobička, je pa prihodek več kot podvojil (na 2,79 milijarde dolarjev).

Cepitev bitcoina: na trgu tudi bitcoin cash

Na trgu kriptovalut so se zgodili veliki premiki. Bitcoin se je po kompromisu, ki ga je dosegla skupnost te digitalne valute, s 1. avgustom zaradi različnih pogledov razvijalcev in rudarjev razcepil (dogodek je znan pod imenom hard fork) in dobil različico, imenovano bitcoin cash, ki s pomočjo nove tehnologije omogoča osemkrat večje število transakcij na minuto. Prav počasnost transakcij je bil namreč največji očitek tistih, ki so opravljali transakcije z bitcoini, saj je tehnologija omogočala le sedem transakcij na sekundo, kar je zanemarljivo v primerjavi z 2.000 transakcijami na sekundo, ki jih omogoča kreditna kartica Visa.

Iz nič nastalo nekaj novih milijard

V teoriji naj bi vsak lastnik bitcoina, ki svoje premoženje praviloma hrani v spletni denarnici ali pa v menjalnici, kar naenkrat dobil še eno enoto bitcoin casha, vendar je težava v tem, da večina spletnih borz oziroma menjalnic, kjer se trguje z bitcoini, ne priznava bitcoin casha. Za zdaj tudi Kraken ne. Strah pred padcem cene bitcoina je bil odveč, cena je šla včeraj celo prvič v zgodovini nad 3.000 dolarjev. Bolj buren je bil borzni debi valute bitcoin cash. V sredo je cena za en kovanec dosegla skoraj 750 dolarjev, nato pa v nekaj urah padla na dobrih 300 dolarjev in se v petek spustila precej pod 300 dolarjev. Z okrog 4,5 milijarde dolarjev tržne kapitalizacije je bitcoin cash še vedno četrta največja kriptovaluta.

Tomaž Okorn