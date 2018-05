Yaskawa namerava v Kočevju poleg robotov izdelovati tudi elektromotorje

V Kočevje bo Yaskawa omogočila približno 500 zaposlitev

14. maj 2018 ob 13:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Yaskawa Europe namerava v Kočevju postaviti tudi obrata za proizvodnjo elektromotorjev in elektronskih komponent, v katerih naj bi zaposlili do 250 ljudi. V Kočevje bo tako Yaskawa omogočila okoli 500 zaposlitev.

Manfred Stern, ki je tudi podpredsednik Yaskawa Electric Corporation, največjega svetovnega proizvajalca industrijskih robotov, je pogodbo z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle Zdravkom Počivalškom, in županom Vladimirjem Prebiličem podpisal v prisotnosti odhajajočega predsednika vlade Mira Cerarja.

Vrednost naložbe naj bi bila od 20 do 30 milijonov evrov, v novih obratih pa naj bi delo dobilo od 200 do 250 ljudi. Stern pričakuje, da bo Yaskawi zemljišče za dodatna obrata uspelo pridobiti nekje do aprila prihodnje leto, predtem pa mora kočevska občina pripraviti še občinski prostorski načrt.

Po pridobitvi zemljišča, Yaskawa bo v prihodnjih letih potrebovala okoli sedem hektarov dodatnih zemljišč. Računajo, da bo proizvodnja stekla najpozneje v dveh letih. Tovrstno proizvodnjo ima Yaskawa že na Škotskem, kočevska obrata pa bosta evropske zmogljivosti še povečala.

Novi obrat naj bi postavili ob svoji prvi evropski tovarni robotov, ki jo japonska družba gradi od lanskega novembra in katere gradnja kljub sneženi zimi po Sternovih besedah poteka po načrtu. Yaskawa bo v tej tovarni do leta 2023 zaposlila približno 250 ljudi, letno pa izdelala 6000 robotov.

Državna pomoč naložbi

Naložba v tovarno robotov bo stala približno 25 milijonov evrov, država pa jo bo podprla z nekaj več kot 5,6 milijona evrov. Kot je povedal minister Počivalšek, bo država najverjetneje v približno enakem obsegu finančno in vsebinsko podprla tudi dodatna proizvodna obrata.

Skupaj naj bi Yaskawa tako na območju, ki ga že leta pesti velika brezposelnost, ustvarila do 500 delovnih mest. Kot so danes poudarili Stern in drugi udeleženci, bo velik izziv zagotoviti dovolj usposobljenih delavcev, za kar si v Kočevju v sodelovanju z državo in Yaskawo že prizadevajo s programom strojništva na srednji poklicni šoli. Del tega bo potekal že neposredno v sodelovanju z japonsko družbo kot prihodnjim delodajalcem mladih.

Slovenija bo distribucijski center

Proizvodnja v Sloveniji naj bi zadovoljila okoli 75 odstotkov tržnih potreb družbe v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, za tiste robote, ki bodo še naprej prihajali iz Japonske, pa bo Slovenija osrednja točka za distribucijo.

Yaskawa bo odprla tudi center za raziskave in razvoj. Z novim centrom bodo okrepili in nadgradili sodelovanje z domačimi fakultetami in inštituti, sicer pa Yaskawa sodeluje s Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za elektrotehniko in z Inštitutom Jožefa Stefana.

Skupaj z dodatnima obratoma Yaskawa, ki v Kočevju postavlja svojo izhodiščno bazo za Evropo, po Sternovih besedah odgovarja na povečano povpraševanje po njihovih izdelkih, s postavitvijo proizvodnje elektronskih sklopov in elektromotorjev pa bodo še dodatno zmanjšali stroške uvoza teh komponent iz Japonske in si omogočili hitrejši dostop do kupcev.

Druge nove tovarne v Kočevju

Yaskawina naložba namreč ni edina, ki prinaša prepotrebna delovna mesta v ta del Slovenije. Novo tovarno tako že gradi proizvajalec nogavic Intersocks, družba Koles pa je tik pred začetkom gradnje tovarne za proizvodnjo lepljenih nosilcev za konstrukcije različnih stavb. Kot je pred dnevi poročalo Delo, naj bi v prvi fazi, katere vrednost je ocenjena na 6,5 milijona evrov, v njej delo našlo 25 ljudi. Za naložbo bo ministrstvo za gospodarski prispevalo 650.000 evrov.

V prihodnjih letih naj bi tako z napovedano dodatno Yaskawino naložbo ustvarili najmanj 750 delovnih mest. Poleg že omenjenih nove naložbe načrtujeta še podjetji Rotis in Gozdarstvo Grča, ki ga je prevzel prvi mož GH Holdinga Blaž Miklavčič.

Trenutno je v Kočevju po Prebiličevih besedah brezposelnih 1100 ljudi, od katerih pa je veliko trajno brezposelnih. Z novimi naložbami si želijo zadržati čim več od okoli 2000 Kočevcev, ki se vsak dan vozijo na delo v Ljubljano, ter ustvariti razmere za priseljevanje in zaposlovanje tudi delavcev iz Hrvaške.

G. C.