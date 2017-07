Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! V Interserohu odpadkom dodajo povsem novo vrednost. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Odpadna plastika nudi nov... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z visokokakovostno reciklažo prepričali tudi nemškega velikana Stabilo

Sodelujejo z domačimi in tujimi podjetji

8. julij 2017 ob 17:27

Maribor - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V mariborskem Interserohu odpadno plastiko z visokotehnološko obdelavo spremenijo do te mere, da jo je mogoče neomejeno reciklirati in uporabiti za trpežne, kakovostne izdelke po naročilu.



Plastični odpadki postajajo vse večja okoljska težava, saj ostajajo v okolju v poprečju kar štiri stoletja. V Evropi jih pridelajo 24 milijonov ton na leto, vsak Slovenec pa dobrih 50 kilogramov. Za podjetja krožnega gospodarstva, kot je Interseroh iz nemške skupine Alba, pa je odpadna plastika odlična poslovna priložnost.



V Mariboru so lani jeseni odprli mednarodni center za recikliranje plastičnih materialov, nemški lastnik je v pet laboratorijev z najsodobnejšo opremo vložil dober milijon evrov, slovenski raziskovalci pa v njem razvijajo recepture za nove visokotehnološke materiale, iz katerih podjetja, tudi slovenska, izdelujejo različne visokokakovostne izdelke, ki jih je mogoče po uporabi reciklirati skorajda v nedogled.

Razvijajo nove materiale

V Interserohovem centru odpadni plastiki vdihnejo novo življenje tako, da jo po posebnih kemijskih formulah laboratorijsko predelajo. Končni proizvod je granulat, prilagojen zahtevam kupcev za različne izdelke. Kakovost in skladnost novih materialov preverijo pod UV-žarki in v komori za staranje, opravijo še mehanske, termične in druge analize, s posebnim postopkom odpravijo tudi neprijetne vonjave.

Nov mejnik v recikliranju odpadne plastike so postavili z metodo "upcyclinga", ki omogoča visoko dodano vrednost materiala v vsakem nadaljnjem življenjskem ciklu, česar z običajnimi postopki recikliranja ni mogoče doseči. "Mi recikliranemu materialu zagotovimo take lastnosti, da ga po uporabi znova recikliramo, in to število možnosti recikliranja je, če z materialom ustrezno ravnate, neomejeno," je pojasnila vodja raziskav in razvoja v podjetju, Manica Ulčnik Krump.

V zadnjih mesecih so iz odpadne plastike razvili več novih inovativnih materialov. Največja tržna uspešnica je prociklen, ki ima boljše lastnosti kot plastika iz primarne surovine, nafte.

Iz Coca Cole v Stabilo

Iz novih materialov, ki so cenovno konkurenčnejši, izdelujejo tehnično zahtevne izdelke za industrijo in za široko porabo, kot so vedra, gajbice, palete, plastenke. Sodelujejo z različnimi podjetji, tudi slovenskimi. Med drugim so združili Coca Colo in vodilnega evropskega proizvajalca pisal Stabilo, za katerega so razvili reciklirano plastiko za označevalce teksta. "Kot osnovno vstopno surovino smo uporabili odpadne zamaške Coca Cole," je povedala Ulčnik Krumpova.

Nemška skupina Alba s pomočjo slovenskih raziskovalcev z inovativno tehnologijo reciklira več kot 300.00 ton plastike na leto in tako prihrani 750.000 ton primarnih surovin. Ali drugače, z uporabo ene tone recikliranega prociklena namesto plastike iz nafte proizvajalci plastičnih izdelkov prihranijo 10.500 kilovatnih ur primarne energije, v zrak pa spustijo 500 kilogramov manj izpustov toplogrednih plinov.

A. Č., Andreja Lešnik, TV Slovenija