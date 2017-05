Z zakonsko podlago za Magnino investicijo se bo ukvarjalo ustavno sodišče

Pobuda v imenu Bojana Požarja in treh kmetov

30. maj 2017 ob 08:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pobudo za oceno ustavnosti s predlogom za zadržanje zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo Magnine strateške investicije bosta na ustavno sodišče vložila odvetnik Franci Matoz in Bojan Požar.

Gre za naložbo graške Magne Steyr na razvojnem območju občine Hoče-Slivnica, ki naj bi tu sprva zgradila lakirnico. Po pojasnilih Bojana Požarja, bosta pobudo s Francijem Matozom vložila v imenu treh kmetov z območja Hoč, ki so neposredne tarče razlastitve po tem zakonu, in v Požarjevem imenu, ki je lastnik nepremičnine v občini Hoče-Slivnica.

Spomnimo, da je državni zbor (DZ) zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške naložbe na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica, t. i. lex Magna, potrdil sredi decembra lani. Ključen del zakonskega besedila so določbe o pridobivanju zemljišč.

Če drugačen dogovor ne bo mogoč, je predvidena možnost razlastitve lastnikov zemljišč. Zakon tistim lastnikom, ki so prodali zemljišča občini Hoče-Slivnica, ali pa bi bili na podlagi zakona razlaščeni, v petih letih od uveljavitve omogoča nakup ali zakup kmetijskih zemljišč na območju mariborske upravne enote največ do površine, ki so jo prodali.

V prvi fazi načrtovana lakirnica

Za investicijo Magne Steyr, ki je del kanadske multinacionalke Magna International, je vlada že sklenila dodeliti 18,6 milijona evrov finančne spodbude investitorju. Ta naj bi v prvi fazi zgradil lakirnico za avtomobilske karoserije in na podlagi skoraj 147 milijonov evrov vredne investicije sprva zaposlil 404 ljudi.

V naslednjih fazah, v katerih naj bi v tej občini blizu Maribora nastala prava avtomobilska tovarna z zmogljivostjo od 100 do 200 tisoč vozil na leto, pa naj bi delo dobilo še več tisoč ljudi.

Magnini načrti so sicer v določenih skupinah v lokalnem okolji naleteli na odpor, med drugim zaradi vladnih načrtov za razlastitev, pomislekov o okoljski ustreznosti lakirnice in načrtov za poseg v Rogoški gozd. Med najbolj vidnimi nasprotniki je prav Požar, sicer urednik portala Pozareport.

