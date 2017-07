Za petino Mercatorja družba Sberbank Russia odštela 40,58 milijona evrov

Delnice je Sberbank zasegel Todoriću

Sberbank, ki je kot največji upnik družbi Agrokor Investments zaplenil 18,53 odstotka delnic Mercatorja, je te na javni dražbi prodal svoji krovni družbi po izklicni ceni 40,58 milijona evrov.

Paket delnic je tako kupila kar bankina krovna družba Sberbank Russia, kjer so zapisali, da razumejo vlogo, ki jo igra Mercator v slovenskem gospodarstvu, zato bodo ravnali v najboljšem interesu družbe.

V Mercatorju so zapisali, da je prodaja delnic stvar lastnikov. Sprememba lastništva dela delnic družbe pa nikakor ne vpliva na stabilnost poslovanja družbe, so še zagotovili.

S tem je Sberbank Russia postala lastnica 1.128.803 navadnih kosovnih delnic Mercatorja, ki jih je kot največji upnik finančno nasedlega hrvaškega koncerna Agrokor družbi Agrokor Investments zaplenila banka Sberbank. Izklicna cena je bila, kot so pojasnili, izračunana glede na povprečno vrednost delnic pred najavo prodaje.

Gre za navadne kosovne delnic Mercatorja, ki jih je največja ruska zasebna banka zaplenila nizozemski družbi, ki je v 100-odstotni lasti nekdanjega prvega moža Agrokorja Todorića in ki je ne ščiti hrvaški zakon o postopku izredne uprave. Todorić je te delnice zastavil kot zavarovanje pri najemu zadnjega kredita pri tej banki, ki jih je nato pridobila kot zastavni upnik.

Agrokor ima medtem v največjem slovenskem trgovcu 69,57-odstotni lastniški delež, še okoli 10 odstotkov pa prek fiduciarnih računov hrvaški pokojninski skladi. Za Agrokorjeve delnice velja omenjeni zakon o izredni upravi, po katerem zaplembe delnic s strani upnikov niso mogoče.

Nobenega zanimanja za delnice

Za nakup zaseženih Mercatorjevih delnic se do četrtkovega izteka roka za dražbo ni registriral noben ponudnik, so poročale Finance, kar je bilo tudi pričakovati, saj omenjeni delež ne prinaša upravljavske moči v Mercatorju in tudi nasploh po delnicah slovenskega trgovca glede na lastniško strukturo ni povpraševanja. Kot potencialni interesenti so se sicer v medijih omenjali finančni skladi, ki bi ta delež pozneje dražje prodali v okviru poslovnega prestrukturiranja koncerna, porajale pa so se tudi zamisli o sodelovanju Slovenskega državnega holdinga ali katerega od državnih podjetij, npr. Petrola ali Pozavarovalnice Sava, na dražbi, vendar pa so to vsi akterji zanikali.

