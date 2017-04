Začel veljati zakon, ki naj bi hrvaško gospodarstvo rešil pred padcem

Sabor v četrtek sprejel t. i. lex Agrokor

7. april 2017 ob 09:15

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Na Hrvaškem je začel veljati zakon o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih, s katerim nameravajo preprečiti krizo hrvaškega gospodarskega in socialnega sistema, ki bi jo povzročil morebiten propad Agrokorja.

Sabor je zakon sprejel v četrtek, v njem pa je zapisano, da lahko državno pomoč zahteva podjetje z vsaj 5.000 zaposlenimi in najmanj 7,5 milijarde kun (okoli milijardo evrov) obveznosti, ki jih ne more izpolniti.

Ta merila trenutno izpolnjuje deset podjetij, ki skupaj zaposlujejo več kot 11 odstotkov vseh delavcev na Hrvaškem in imajo 34,6-odstotni delež v hrvaškem bruto domačem proizvodu. Največji med njimi je Agrokor, ki zaposluje približno 60.000 ljudi, od tega 10.500 v Sloveniji.

Če bi takšno podjetje zahtevalo pomoč države, bi vlada predlagala izrednega pooblaščenca, katerega naloga bi bila zagotoviti redno poslovanje družbe, omogočiti svežo likvidnost in začeti postopke prestrukturiranja. Pomembna določba zakona je, da med delovanjem izredne uprave ni dovoljeno sprožiti prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije podjetja.

Zakon se lahko aktivira le s privoljenjem Todorića

Če bi vlada v Agrokor poslala svojega zastopnika, bi to pomenilo deblokado vseh njegovih računov ter zamrznitev vseh do tedaj neplačanih obveznosti upnikom. Zakon, ki je že objavljen v uradnem listu, vsebuje tudi dopolnilo vladajočega HDZ-ja, da so banke upnice sistemsko pomembnega podjetja za poplačilo terjatev v primeru stečaja na vrsti takoj za delavci, ki lahko edini sprožijo izvršbo. Dobavitelji pa lahko svoj dolg pretvorijo v lastniški delež v podjetjih sistemsko pomembne skupine. Dopolnilo je v zakonu pristalo po tem, ko se je glavni direktor za prestrukturiranje Agrokorja Antonio Alvarez III. v sredo zvečer srečal s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem.

Zakona sicer brez privoljenja močno zadolženega hrvaškega koncerna Ivice Todorića ni mogoče aktivirati. Imenovanje izredne uprave namreč lahko zahteva le njeno vodstvo, zato je zdaj na potezi Todorić, da se odloči, ali bo Agrokor prepustil izredni upravi, da bi čim prej zagotovila likvidna sredstva. Ali je pripravljen na to potezo, za zdaj še ni jasno.

