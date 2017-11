Zakonca Login ostajata najbogatejša Slovenca

Lestvica najbogatejših Slovencev revije Manager

9. november 2017 ob 18:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zakonca Iza in Samo Login, ustanovitelja podjetja Outfit7, ki si je izmislilo aplikacijo z govorečim mačkom Talking Tom, ostajata na vrhu lestvice najbogatejših Slovencev.

Lestvico najbogatejših Slovencev vsako leto objavi revija Manager. Sto najbogatejših Slovencev je letos še povečalo svoje premoženje - za 12,5 odstotka, na 5,178 milijarde evrov. Več kot petino tega zneska predstavljajo kupnine za že prodana podjetja.

Premoženje zakoncev Login so letos pri Managerju ocenili na 689 milijonov evrov. To je odstotek manj kot lani, gre pa za seštevek njunega dela kupnine in prejetih dividend od 60-odstotnega deleža podjetja Outfit7, ki ga je januarja kupil kitajski United Luck Group Holdings, so pojasnili v reviji Manager.

Ustanovitelj Studia Moderna Sandi Češko, ki je bil do leta 2013 trikrat zapored najbogatejši Slovenec, je v zadnjem letu dni povečal svoje premoženje za 63 odstotkov, na 300 milijonov evrov. To je zadoščalo, da je z lanskega petega napredoval na drugo mesto.

V prvi deseterici sicer ni večjih sprememb. Za po eno mesto sta napredovala eden izmed nekdanjih solastnikov podjetja Outfit7 Marko Pistotnik (210 milijonov evrov), ki je letos tretji najbogatejši Slovenec, in lastnik proizvajalca izpušnih sistemov Akrapovič Igor Akrapovič (113 milijonov evrov), letos na sedmem mestu.

Največje presenečenje se skriva v bitcoinih

Kot največje presenečenje na letošnji lestvici izpostavljajo Damijana Merlaka in Nejca Kodriča, ustanovitelja in po 32-odstotna lastnika borze kriptovalut Bitstamp. S 122 oziroma 112 milijoni evrov ocenjenega premoženja sta se po dveletnem premoru vrnila na lestvico in zasedla visoki šesto in osmo mesto. Leta 2014 so premoženje vsakega izmed njiju ocenili na 22,9 milijona evrov.

Največji lastnik proizvajalca naprav za igralnice Interblock Joc Pečečnik je s 190 milijoni evrov ocenjenega premoženja zdrsnil z drugega na četrto mesto, ustanovitelja družinskega podjetja Engineering Doberšek Tatjana in Albin Doberšek pa s 181 milijoni evrov ocenjenega premoženja s tretjega na peto.

Prav tako sta za dve mesti poslabšala uvrstitev solastnika proizvajalca industrijskih vrat Efaflex Gabrijel in Petra Rejc, ki si s 112 milijoni evrov ocenjenega premoženja delita osmo mesto s Kodričem. Prvo deseterico s 110 milijoni evrov ocenjenega premoženja zaokrožuje družina Lah na čelu s finančnim vlagateljem Igorjem Lahom. Lani je bila na sedmem mestu.

Novinec na lestvici je veterinar Rok Špruk, lastnik tekstilne tovarne Tekstina iz Ajdovščine, ki je na 45. mestu z ocenjenim premoženjem 31,5 milijona evrov.

Prag za vstop na lestvico se je letos zvišal. Potem ko je lani za uvrstitev med sto najbogatejših zadoščalo 17,6 milijona evrov premoženja, ga je bilo letos prvič potrebnega več kot 20 milijonov evrov.

Lastniki ACH-ja so se vrnili na lestvico

Med 100 najbogatejših se je po šestih letih vrnil Herman Rigelnik (z 21,1 milijona evrov na 96. mestu), nekdanji predsednik uprave in do letos največji med lastniki holdinga ACH, po sedmih letih pa Sonja Gole (s 23 milijoni evrov na 72. mestu), direktorica podjetja Adria Mobil in prav tako do letos solastnica ACH-ja. Menedžerski lastniki ACH-ja so se pred kratkim dogovorili za delitev premoženja družbe Protej, ki je imela v lasti skupino ACH.

G. C.