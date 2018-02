Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Iz sporočila razberemo, da so razlogi za Schusterjev odstop osebne narave. Foto: BoBo Sorodne novice Težavam Adrie Airways ni videti konca, zdaj prodali še njeno blagovno znamko Dodaj v

Zamenjava na vrhu Adrie Airways

Poleti na 24 destinacij

15. februar 2018 ob 11:33

Brnik - MMC RTV SLO, STA

Arno Schuster je odstopil s položaja direktorja letalskega prevoznika Adria Airways. Vzrok naj bi bil osebne narave. Vodenje podjetja je prevzel Holger Kowarsch.

V podjetju so zapisali, da je Schuster po privatizaciji Adrie leta 2016 vodil prehod družbe iz nacionalnega prevoznika v državni lasti do "uspešnega komercialnega letalskega prevoznika". Schuster je po pojasnilih iz Adrie ustvaril tudi osnovo za vzdržno stroškovno učinkovito naravnanost podjetja, v času njegovega vodenja se je redni promet povečal za 14 odstotkov, družba pa postala tudi vodilni ponudnik storitev zakupa letala s posadko drugim letalskim prevoznikom.

Kowarsch je po navedbah Markusa Zöllnerja iz 4K Investa odličen naslednik, ki se bo usmeril v nadaljnjo rast in širitev mreže poletov.

Kowarsch je sicer partner v nemški družbi 4K Invest, ki je prek podjetja AA International Aviation Holding lastnica Adrie Airways. Ima več kot 20 let izkušenj na vodstvenih položajih, v slovenskem prevozniku pa je bil odgovoren za nadzor po tistem, ko je 4K Invest pred približno dvema letoma prevzel Adrio.

Adria Airways bo že v tej poletni sezoni razširila mrežo letov na 24 destinacij. Ljubljansko letališče bodo po novem povezali s Hamburgom, Düsseldorfom, Bukarešto, Sofijo, Ženevo, Dubrovnikom in otokom Brač.

Letala Adrie Airways so decembra lani prepeljala okoli 78.900 potnikov, kar je pet odstotkov več kot decembra 2016, in opravila 75,5 milijona potniških kilometrov, kar je na letni ravni sedemodstotna rast, pa so sporočili iz Sursa.

