Zamenjava vodstva Luke Koper zelo mogoča

Nov vhod že čez leto dni

7. november 2017 ob 15:12,

zadnji poseg: 7. november 2017 ob 21:13

Ankaran - MMC RTV SLO

Zamenjava vodstva Luke Koper je zelo mogoča. V ponedeljek se bodo na izredni seji sešli nadzorniki Luke, predvidena pa je tudi izredna skupščina.

Država je zamenjavo že večkrat poskušala doseči in ta je še vedno aktualna. V ponedeljek se bodo na izredni seji sešli nadzorniki, napoveduje pa se tudi izredna skupščina, kadrovske zamenjave so torej mogoče. V javnost je pred kratkim pricurljala informacija, da se za položaj, ki ga zdaj zaseda Dragomir Matič, zanima državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben. In čeprav je ta govorice zanikal, je TV Slovenija izvedela, da se je zadnjega oktobra dejansko neuradno sešel s širokim krogom zaposlenih v Luki Koper in se z njimi pogovarjal o različnih vprašanjih.

Kot naslednik Matiča se ponuja tudi njegov predhodnik Gašpar Gašpar Mišič. Sam predlaga, da bi se tako poravnali, sicer Luki grozi milijon evrov odškodnine zaradi Mišičeve neupravičene razrešitve. A Mišič nima veliko možnosti, verjetnejša je podpora Lebnu, z njim bi občina in država v Luki lažje uresničevali svoje interese.

Predstavniki zaposlenih so se na Lebna in svoje matično ministrstvo ter SDH obrnili s posebnim pismom, v katerem ugotavljajo domnevne nepravilnosti nadzornega sveta Luke Koper. Gre za postopek iskanja nove revizorske hiše. Delavci opozarjajo na sum korupcije. Barbara Nose, predsednica revizijske komisije pri nadzornem svetu, je, ne da bi obvestila druge člane komisije, zahtevala izboljšanje ponudb. In medtem ko so trije ponudniki znižali ceno za dober odstotek, je revizorska hiša BDO ceno znižala kar za 21 odstotkov. Nenavadno znižanje zelo bode v oči, pravijo delavci, poleg tega ta revizor svetuje tudi konkurenčni upravi pristanišča Hamburg in bi lahko šlo za pretok informacij. Delavci Luke Koper poudarjajo, da upravljanje družbe budno spremljajo, odzvali se bodo tudi ob morebitni zamenjavi vodstva; če bo ta potekala na silo ali netransparentno, kot napovedujejo, ne bodo stali križem rok, je poročala novinarka TV Slovenija Elen Batista Štader.

V povezavi z Luko Koper je aktualna še ena novica: gradnja novega vhoda v koprsko pristanišče na Srminu. O njej je poročala novinarka Radia Koper Tjaša Škamperle.

Načrtovan nov vhod v Luko Koper

Župan Ankarana Gregor Strmčnik in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sta podpisala pogodbo, s katero je občina državi za 600.000 evrov prodala 7.000 kvadratnih metrov veliko parcelo na Serminu. Tam je že več let načrtovan nov vhod, a se gradnja zaradi več nerešenih lastniških razmerij ni mogla začeti.

Če ne bo večjih zapletov, bi lahko tovornjaki v koprsko pristanišče čez leto dni vstopali skozi nov vhod in tako prometno razbremenili središče Kopra.

Strmčnik meni, da gre za mejnik, in dodaja, da je to začetek usklajevanja državnega prostorskega načrta za pristanišče z občinskim: "Država bo pristanišču s tem omogočila nov, prepotreben drugi vhod, občina Ankaran pa bo končno lahko na območju Sv. Katarine začela uresničevati in graditi športno-rekreacijski park."

Za gradnjo novega vhoda je pristojna Luka, ki ji mora država podeliti še stavbno pravico. Minister Gašperšič je dejal: "Mislim, da bomo v najkrajšem mogočem času, po vpisu v zemljiško knjigo, z Luko sklenili to pogodbo in verjetno še letos sprožili vse nadaljnje naložbene dejavnosti za samo gradnjo vhoda."

Luka Koper bo poiskala izvajalca, če zapletov ne bo, bo gradnja trajala pol leta. Preusmeritve prometa z vhoda, ki je zdaj skoraj v mestnem jedru, se veselijo tako vozniki tovornjakov kot tudi krajani in obiskovalci Kopra, ki prevečkrat obstanejo ujeti prav v zamaških na ankaranski vpadnici.

Elen Batista Štader, TV Slovenija; Tjaša Škamperle, Radio Koper