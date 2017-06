Zamenjava vodstva Splošne plovbe

Vodenje prevzema Jochen Doehle

Vodenje Splošne plovbe bo z začetkom avgusta začasno prevzel Jochen Doehle, prvi mož nemške ladjarske družbe Peter Doehle, ki je lastnik portoroškega ladjarja.

Nadzorniki, ki jim predseduje Jochen Doehle v petek dolgoletnemu predsedniku uprave Egonu Bandlju niso podaljšali mandata, zato avgusta odhaja iz podjetja, v katerem je bil zaposlen 40 let, predsednik uprave pa je bil od leta 2002. "Skupaj sva se bojevala 15 let, zdaj je čas za nove borce," sta se strinjala Bandelj in Doehle.

Ladjarstvo je v zadnjih letih v hudi krizi, v Sloveniji pa je dodatna težava tudi določba v zakonu o davku na tonažo, ki zahteva, da morajo ladjarji denar od prodaje ladij vložiti v dejavnost, kar pa je v zadnjih letih zelo težko, saj so ladje zaradi slabih razmer na trgu prisiljeni prodajati in se zaradi nizkih voznin.

Doehle zato upa, da se bo z državo uspel dogovoriti, da bi se to spremenilo. Zakon o davku na tonažo je v Sloveniji prav na vztrajanje Splošne plovbe začel veljati leta 2008, sprejeli so ga za obdobje 10 let.

Sedež podjetja bo, kot je zagotovil, ostal v Sloveniji. V Splošni plovbi je trenutno zaposlenih 40 ljudi in razen dosedanjega predsednika uprave Bandlja za zdaj nihče drug ne odhaja iz podjetja. Splošna plovba ima trenutno le še šest svojih ladij, pet jih ima v upravljanju od Petra Doehleja, v zadnjih letih pa posluje z izgubo.

