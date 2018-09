Zaradi napadov Levice podjetniki pričakujejo odločen odziv politike

3. september 2018 ob 15:25,

zadnji poseg: 3. september 2018 ob 17:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) so v javnem pismu vodilne politične predstavnike v državi pozvali k javnemu, hitremu in odločnemu odzivu na napade stranke Levica na slovenske podjetnike. Ti so sledili odzivu podjetnika Igorja Akrapoviča na napovedane spremembe glede obdavčitve kapitalskih dobičkov.

V upravnem odboru SBC-ja, ki ga vodi Marjan Batagelj, v njem pa sedi tudi Igor Akrapovič, so javno pismo naslovili na predsednika republike Boruta Pahorja, predsednika DZ-ja Dejana Židana, mandatarja za predsednika vlade Marjana Šarca in tudi na vse ostale predsednike parlamentarnih strank.

Od vodilnih treh politikov v državi je Pahor vodstvo SBC-ja že povabil na pogovor, ki bo v prihodnjem tednu, so sporočili iz predsednikovega urada.

V SBC-ju z veliko zaskrbljenostjo spremljajo odkrite napade nekaterih najvidnejših članov stranke Levica na slovenske podjetnike, ki so se po njihovem prepričanju zakonito in odgovorno odzvali na napovedane davčne spremembe, omenjene v koalicijski pogodbi nove manjšinske koalicije.

Kot so zapisali v pismu, ki ga je novinarjem prebral izvršni direktor SBC-ja Goran Novković, so v klubu vedno bili in bodo naklonjeni dialogu, večkrat pa so že tudi jasno povedali, kakšno podjetniško okolje bi v Sloveniji potrebovali za večjo uspešnost.

Začudenje ob napovedanih davčnih spremembah

Spomnili so, da so politiki pomagali tudi pri snovanju smernic in konkretnih rešitev. Ker so mislili, da beseda nekaj velja, so z začudenjem sprejeli informacije o predvidenih spremembah na davčnem področju, med katerimi je najbolj odmevala omemba vključitve davka na kapitalski dobiček, ki je zdaj obdavčen cedularno, v dohodnino.

Negotovost podjetnikov zaradi tega je imela po njihovih navedbah za posledico "samozaščitniško ravnanje", ki se je pokazalo tudi v Akrapovičevi odločitvi, da si prek krovne družbe izplača bilančni dobiček.

Osupili pa so jih "hujskaški ton, širitev neresnic, nespodobna politična kultura, populizem, tendencioznost in predvsem nedopusten sovražni govor do podjetnikov ter odkrito pozivanje k vzpostavitvi nekega drugega družbenoekonomskega sistema" v minulih dneh.

Kakšni so pogledi ključnih voditeljev?

V SBC-ju so prepričani, da ključni politični voditelji v državi niso teh pogledov, sta jih pa razočarala molk ali medel odziv nanje. Poudarjajo namreč, da imajo takšne izjave negativen in nevaren vpliv na javno mnenje in vnašajo dodatno negotovost glede vrednot in ciljev, ki jih bo zagovarjala nova vladajoče koalicija.

Zato predlagajo, da se ključni politični predstavniki nemudoma javno opredelijo do teh ekscesnih stališč in pozivov. Pričakujejo javen, hiter in odločen odziv, ne glede na politične posledice.

Ob tem so v SBC-ju še enkrat poudarili, da jih določeni vidiki koalicijske pogodbe skrbijo, predvsem v delu glede obdavčitve kapitalskih dobičkov. Koalicijska pogodba je po njihovih navedbah ena od osnovnih kategorij, na podlagi katere se ocenjuje privlačnost poslovnega okolja.

Kri v žilah podjetij

Kapital je kri vsakega podjetja in je nujno potreben za napredek, ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest, so zapisali v SBC-ju in spomnili, da so podjetniki do zdaj z zadržanimi dobički razvijali podjetja, plemenitili dobičke in gradili gospodarsko rast države.

Če bodo davki na dobičke višji, se bodo takšni razvojni cikli ustavljali, delovna mesta pa se bodo odpirala v drugih državah. Novković je pri tem poudaril, da so te dni iz sosednjih držav že prišla prva vabila slovenskim podjetnikom.

V SBC-ju so ponovili, da so pripravljeni na dialog in pogovor o rešitvah v dobrobit vseh, odklanjajo pa vsako skrajnost. Zagotovili so, da želijo ustvarjati in delovati v Sloveniji.

Obupovanje nad koalicijsko pogodbo

Na dogajanje minulih dni se je odzval tudi soustanovitelj trboveljskega tehnološkega podjetja Dewesoft Jure Knez. Poudaril je, da ob branju besedila koalicijske pogodbe obupujejo, saj je vsebina takšna, da ne vedo, kako se bodo obrnili v prihodnje.

Ne razume, zakaj se nekateri čudijo odzivom podjetij, saj gre po njegovem za povsem normalno reakcijo. Podjetniki dobiček ohranjajo v podjetjih, ker je to najstabilnejši vir financiranja razvoja, a obenem tudi obet, da bodo v prihodnje ustvarili še več dobička in uživali še več sadov trdega in predanega dela skozi leta.

V Dewesoftu so vzpostavili tudi sistem solastništva zaposlenih, saj je 15 odstotkov družbe v lasti zaposlenih. Če bodo uresničeni načrti iz koalicijske pogodbe, je bolje investirati v eno pivo kot v lastništvo Dewesofta, je bil slikovit Knez. Zaposleni, ki razmišljajo o solastništvu podjetja, se nanj tudi že obračajo z vprašanji.

Si nova vlada sploh želi podjetnikov?

Knez se boji tudi, da bo z uresničitvijo teh načrtov še veliko več mladih gradilo podjetniško pot v tujini. Glede na odzive nekaterih v javnosti se namreč sprašujejo, ali si Slovenija pod novo vlado sploh želi podjetniško pobudo in podjetnike.

Knez je spomnil, da so tudi s pospeševalnikom Katapult v zadnjih letih za Zasavje naredili vse, kar so lahko, a v primeru korenitejših sprememb bodo zdaj storili "vse, da bodo kapital, ki so ga ustvarili, ohranjali in plemenitili". Svojo dejavnost bodo opravljali tam, kjer bo spodbudno poslovno okolje.

Novkovič je medtem zanikal, da bi odzive gospodarstvenikov v zadnjih dneh motivirala katera od političnih strank, saj je SBC po njegovih besedah povsem nestrankarska organizacija.

Janša: Ustavimo norosti

Predsednik SDS-a Janez Janša je v odzivu na po njegovi oceni grožnje, ki jih vsebuje koalicijska pogodba peterice strank, usklajena tudi z Levico, izrazil prepričanje, da želi nova vlada z različnimi ukrepi zatreti ali pregnati podjetnost. V SDS-u bodo po njegovih navedbah naredili vse, da to norost ustavijo.

Nova vlada po njegovem prepričanju želi z nerazumnimi davki, brezglavo rastjo administracije in različnih privilegijev, povečevanjem birokratskih ovir in krepitvijo centralizma podjetnike zatreti ali jih pregnati. Janša je prepričan, da koalicijska pogodba ni slučaj, niti ni rezultat izsiljevanja ene stranke. "Je odraz stanja v šestih strankah vladne koalicije, ki so jo dogovorile," je navedel.

Tonin: NSi se bo borila za podjetnost

Predsednik NSi-ja Matej Tonin je v odgovoru na odzive na nekatera določila koalicijske pogodbe na področju davkov in določene izjave v javnosti zapisal, da Levica z zahtevo po višjih davkih in z grožnjo nacionalizacije izjemno škoduje gospodarstvu in tudi delavcem. Napovedal je, da se bo NSi vedno odločno borila za podjetnost.

Urlep: Reakcije so preuranjene

Nekdanji prvi mož Leka Vojmir Urlep, ki naj bi v kabinetu premierja Šarca prevzel vlogo koordinatorja med ključnimi ministrstvi, pa je v izjavi za medije poudaril, da je v koalicijski pogodbi zapisana zamisel o spremenjenem načinu obdavčitve kapitalskih dobičkov usmeritev, ki jo je treba jemati v kontekstu vseh ukrepov, ki jih načrtuje nova vlada. "Nekatere reakcije so v tem trenutku preuranjene," je dejal.

Počivalšek podpira dialog

Na burne odzive gospodarstvenikov glede načrtovane obdavčitve kapitalskih dobičkov se je že v petek odzval tudi dosedanji in najverjetnejši novi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je član SMC-ja. Zavzel se je za dialog, v katerem bi gospodarstvenike prepričali, da se gospodarsko okolje ne bo spremenilo tako, da bi bilo treba razmišljati o selitvi v tujino.

LMŠ: Ukrepi le v dialogu z gospodarstvom

Šarec in podpredsednica stranke LMŠ-ja Jerca Korče pa sta se že v petek sestala s predsednikom in generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije Boštjanom Gorjupom in Sonjo Šmuc. "Skupna ugotovitev je bila, da bo o pripravi ukrepov možno govoriti takoj, ko bo formirana vlada, vsi ukrepi pa bodo plod dialoga med vlado, gospodarstvom in drugimi deležniki," so navedli v LMŠ-ju.

