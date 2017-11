Zaradi NLB-ja ne bo nobenih posledic za proračun, zagotavlja finančna ministrica

O NLB-ju poslanci tudi na izredni seji

11. november 2017 ob 12:05,

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 12:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ne glede na to, kako se bo razpletlo iskanje rešitve za NLB, ki bi jo morala Slovenija v skladu z zavezami Evropski komisiji privatizirati, posledic za državni proračun ne bo.

To je finančna ministrica Mateja Vraničar Erman zagotovila članom odbora DZ-ja za finance, ki danes obravnavajo predlog sprememb proračuna za leto 2018 in predlog zakona o izvrševanju proračuna v prihodnjih dveh letih.

V današnji razpravi je Jožefa Horvata (NSi) in Alenko Bratušek (NP) med drugim zanimalo, ali bo imel kateri koli scenarij za NLB posledice za proračun. "Škoda, da se tega projekta niste lotili prej," je menila Bratuškova.

"Nobena izmed rešitev za NLB, o katerih smo razpravljali z Evropsko komisijo in za katere sem imela mandat vlade, nima vpliva na proračun za leto 2018 ali za leto 2019," je članom odbora zatrdila finančna ministrica. Podrobneje bo s poslanci o tej temi spregovorila na izredni seji, katere sklic pričakuje v kratkem.

Predlog predstavili Bruslju

Slovenija bi morala v skladu z zavezami v zameno za bruseljsko odobritev državne pomoči NLB-ju v času krize leta 2013 prodati 75 odstotkov minus eno delnico banke, in sicer najmanj 50 odstotkov do konca tega leta, preostanek pa do konca leta 2018.

A vlada je v četrtek sklenila, da ne bo izvedla nobene oblike prodaje, ampak je podprla predlog finančne kompenzacije NLB-ja državi namesto prodaje hčerinskih bank na Balkanu. Ta predlog sta premier Miro Cerar in ministrica Vraničar Ermanova v petek v Bruslju predstavila predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju in komisarki za konkurenco Margrethe Vestager.

Najprej se je o NLB-ju pogovarjal Cerar z Junckerjem. Kot je povedal, mu je Juncker pozorno prisluhnil in pokazal razumevanje za slovenski predlog, a poudaril, da je bil njun pogovor le informativne narave, ter da je za to vprašanje pristojna komisarka.

Sledil je sestanek komisarke in ministrice, ki je po srečanju povedala, da je bil pogovor zelo konkreten in konstruktiven, a da vrsta vprašanj še ostaja odprtih in da slovenski predlog ne naslavlja vseh težav, na katere opozarja komisija. Slovenija bi bila sicer pripravljena sprejeti tudi morebitne dodatne ukrepe, če bi se komisiji to zdelo potrebno, zato da bi ta sprejela osnovni slovenski predlog. O podrobnostih teh dodatnih ukrepov ministrica ni želela govoriti.

Izboljšane makroekonomske okoliščine

Odbor DZ za finance in monetarno politiko pa torej danes kot zadnje od parlamentarnih delovnih teles obravnava predlog sprememb proračuna za leto 2018. Ugodnejše makroekonomske razmere vladi omogočajo, da lahko namesto primanjkljaja načrtuje presežek, upoštevala pa je tudi možnost morebitne nove krize, je zagotovila finančna ministrica.

Proračun za prihodnje leto je DZ sprejel že novembra lani, medtem pa so se razmere spremenile in vlada zdaj predlaga nekaj sprememb.

Zaradi izboljšanih makroekonomskih okoliščin bodo proračunski prihodki za 409 milijonov evrov višji od doslej načrtovanih in bodo znašali 9,68 milijarde evrov. Hkrati vlada načrtuje tudi zvišanje proračunskih odhodkov, a le za 53 milijonov evrov in to, kot je povedala finančna ministrica Mateja Vraničar Erman, predvsem na račun spremenjene dinamike črpanja evropskih sredstev. Proračunski uporabniki bodo tako prihodnje leto imeli na voljo skupaj 9,63 milijarde evrov.

Vlada pričakuje, da bo državni proračun v prihodnjem letu prešel iz primanjkljaja v presežek, znašal bo 50,8 milijona evrov. "To nam omogoča, da nadaljujemo pospešeno javnofinančno konsolidacijo in zasledujemo cilj uravnoteženja javnih financ do leta 2020," je povedala Vraničar Ermanova.

Med prednostnimi področji je izpostavila varnost v najširšem pomenu besede - sredstva se torej ne povečujejo le ministrstvoma za obrambo in za notranje zadeve, pač pa denimo tudi za protipoplavno zaščito. Prav tako bo več denarja deležno področje znanosti in razvoja, povečuje se obseg sredstev za razvoj infrastrukture, tako prometne kot informacijske, med prednostnimi področji pa je navedla še zdravje.

Da bomo naslednjo krizo pričakali pripravljeni

"Ali smo pripravljeni na naslednjo gospodarsko krizo?" je vprašal Jožef Horvat (NSi) in ministrica je odgovorila pritrdilno. "Prav zaradi tega se večina povečanja prihodkov usmerja v hitrejše zmanjševanje primanjkljaja in zgolj manjši del v povečanje odhodkov," je dejala. "S pospešenim zniževanjem primanjkljaja in pospešenim zmanjševanjem dolga se ustvarja pogoje za to, da bomo bolj pripravljeni pričakali naslednjo krizo," je poudarila. To je tudi v skladu s priporočili fiskalnega sveta.

Podoben odgovor je dobila tudi Alenka Bratušek (NP), ki je iz obravnavanih proračunskih dokumentov razbrala za 1,4 milijarde evrov več davčnih prihodkov, kot se jih je v proračun steklo leta 2014. "Prav za zniževanje proračunskega primanjkljaja se bo namenila tudi večina od dodatnih davčnih prihodkov," je pojasnila ministrica.

Odbor se bo v okviru obravnave predloga sprememb proračuna za leto 2018 opredelil tudi do 42 vloženih dopolnil. Predlog proračuna za leto 2019 je obravnaval že v petek, oba pa bo DZ sprejemal na redni novembrski seji, ki se začne v ponedeljek.

T. H.