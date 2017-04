Zaradi težav Agrokorja sestanek ministrov štirih držav

Hrvaška vlada ni dobila vabila

19. april 2017 ob 07:01

Beograd - MMC RTV SLO/STA

V Beogradu se bodo srečali ministri za trgovino in gospodarstvo štirih držav, v katerih poslujejo hčerinske družbe globoko zadolženega Agrokorja.

Zaradi težav hrvaškega koncerna se bo sestanka udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki bo s kolegi iz Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine govoril o zaščiti interesov dobaviteljev in drugih vprašanjih, povezanih s stabilnostjo poslovanja Agrokorja, ki ima v Sloveniji v lasti Mercator.

Na sestanku tudi Vučić

Srečanje bo gostil srbski minister za trgovino, turizem in telekomunikacije Rasim Ljajić, ki pričakuje, da bo vsaka država predstavila doslej sprejete ukrepe in predloge za skupno ukrepanje s ciljem ohranitve delovnih mest v Agrokorjevih podjetjih v regiji. V Srbiji poročajo, da bosta na srečanju prisotna tudi predsednik srbske vlade Aleksandar Vučić in Branislav Nedimović, ki vodi ministrstvo za kmetijsko in zaščito okolja.

Slovenska vlada je po vzoru hrvaškega zakona za Agrokor pripravila svoj predlog zakona za zaščito sistemsko pomembnih podjetij, cilj katere je preprečiti večinskemu lastniku delovanje v škodo odvisne družbe, če je ta sistemskega pomena za državo.

Brez vabila hrvaški vladi

V srbsko glavno mesto prihajata tudi minister za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in Hercegovine Mirko Šarović in ministrica za gospodarstvo Črne gore Dragica Sekulić. Kot je poročal hrvaški poslovni časnik Poslovni dnevnik, hrvaška vlada ni dobila povabila.

Kljub vsemu je hrvaška ministrica za gospodarstvo Martina Dalić udeležencem sporočila, da so Agrokorjeva podjetja v regiji v njegovi lasti, da poslujejo normalno in jih ni zajela kriza, s katero se sooča hrvaški del koncerna. Pričakuje spoštovanje teh lastninskih pravic, kot jih je spoštovala tudi hrvaška vlada pri imenovanju izredne uprave v Agrokorju.

T. J.