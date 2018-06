Zaradi težav z iskanjem najemnikov dva airbusa A380 v razgradnjo

Prevozniki želijo manjša letala

5. junij 2018 ob 17:48

Dortmund - MMC RTV SLO, Reuters

Nemško investicijsko podjetje Dr. Peters Group se je odločilo, da bo razstavilo dve potniški letali Airbus A380, saj jim ni uspelo najti novega prevoznika, ki bi ju uporabljal.

Letali bodo razstavili in ju uporabili za rezervne dele. Odločitev podjetja iz Dortmunda pomeni nov udarec za proizvajalca Airbus, ki si prizadeva ohranjati zanimanje trga za dvonadstropno letalo le deset let po tem, ko je bilo predstavljeno.

Ocene letala so bile sicer zelo dobre, a povpraševanje po modelu s štirimi motorji in 544 sedeži je upadlo, saj številni letalski prevozniki raje uporabljajo manjša letala z dvema motorjema, ki so učinkovitejša in jih je lažje napolniti s potniki, poroča Reuters. Model A380 naj bi bil preprosto prevelik.

Airbus vztraja, da se bo A380 le dokazal, saj so zaradi večjega števila potnikov zmogljivosti letališč v večjih mestih že izkoriščene.

Singapore Airlines je model A380 začel z velikim pompom uporabljati konec leta 2007, po desetih letih pa je prvi dve najeti letali vrnil nemškemu podjetju. Letali so prebarvali in prepeljali v Francijo, kjer sta bili skladiščeni.

Podjetje Dr. Peters Group se je o letalih pogajalo s prevozniki, kot so British Airways, HiFly in IranAir, a so se nato odločili, da bodo letali prodali po kosih.

Problem predstavlja potrebna predelava letala, da bi ga uporabljal drug prevoznik, kar naj bi stalo 40 milijonov evrov na posamično letalo.

Uporabljeni za nadomestne dele

Motorje so z obeh letal že odstranili, njihov proizvajalec Rolls-Royce pa jih bo uporabil za nadomestne dele. Dr. Peters ima v Singapurju še dve takšni letali, obe pa bi lahko doživeli enako usodo.

Starejši modeli A380 so sicer manj učinkoviti od novejših in Singapore Airlines jih je nekaj že naročil. Letalski prevoznik iz Združenih arabskih emiratov Emirates je medtem naročil do 36 letal A380. Kljub vsemu pa je naročil modela manj, kot je Airbus pričakoval, zato mora upočasniti proizvodnjo.

B. V.