Zaradi vzpostavljanja e-cestninjenja lahko pričakujete zastoje

Do maja vključitev tovornih vozil

27. februar 2017 ob 17:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Dars pospešeno nadaljuje dela na področju vzpostavitve elektronskega cestninjenja za vozila z maso nad 3,5 tone. Na avtocestah in hitrih cestah lahko pričakujemo več delovnih zapor in krajših zastojev.

Nad avtocestami in hitrimi cestami bo po novem 126 fiksnih cestninskih portalov, opremljenih z mikrovalovno tehnologijo, ki bo olajšala plačevanje cestnine za težka vozila in posledično ukinila zapornice na cestninskih postajah.



Prva dva portala za potrebe testiranja sistema že stojita, in sicer na vipavski hitri cesti pri Vrtojbi in na gorenjski avtocesti pri priključku Brezje. Direktor projekta elektronskega cestninjenja na Darsu Danilo Štor je v povezavi s tem pojasnil: "Ostala dela, ki potekajo, so predvsem pripravljalna dela na drugih lokacijah. Ta so v polnem teku, gre pa predvsem za izkope, inštalacijo, postavljanje temeljev in odbojnih ograj. Ta dela ne zahtevajo popolne zapore."

Sistem polno operativen v 2018

Občasnim zastojem in delovnim zaporam se kljub temu ne bo mogoče izogniti. Določena dela, denimo postavitev prečke portalov čez avtocesto, zaradi zagotovitve varnosti zahtevajo popolno zaporo posameznega dela avtoceste, zato bodo potekala postopno in v čim večjem obsegu v nočnem času. Na Darsu napovedujejo, da bodo dela končana pred poletjem, nov sistem pa naj bi zaživel na začetku prihodnjega leta.



"Tovorna vozila pa bomo začeli registrirati nekje maja letos in potem tudi opremljati z napravami za cestninjenje, tako da bi vsa vozila, ki so zavezana k plačevanju cestnine po tem sistemu, opremili do samega zagona sistema," je pojasnil Štor.

Celoten strošek vzpostavitve sistema znaša približno 46 milijonov evrov, vzdrževanje pa dodatne od 3 do 4 milijone letno. Za osebna vozila do 3.500 kilogramov bo sicer tudi po vzpostavitvi elektronskega cestninjenja veljal obstoječi vinjetni sistem.

A. Č., Jure Čepin/Radio Slovenija