Zavrnjena zahteva za stečaj ajdovskega podjetja Bia Separations

Lastnik se bo najverjetneje pritožil na odločitev okrožnega sodišča

19. februar 2018

zadnji poseg: 19. februar 2018 ob 15:32

Nova Gorica

Novogoriško okrožno sodišče je zavrnilo ugovor glede vodenja postopka prisilne poravnave nad družbo Bia Separations, ki ga je vložil njen avstrijski lastnik.

Ajdovski proizvajalec tehnologije za čiščenje zdravil Bia Separations se je v prisilni poravnavi avgusta 2016 znašel na lasten predlog, ker mu je avstrijska lastnica Bia Separationsa ostala dolžna 3,5 milijona evrov. Upniki so prisilno poravnavo potrdili s 94 odstotki, vendar je sodišče še ni potrdilo.

Prokurist družbe Matej Penca opozarja, da želi avstrijski lastnik ajdovsko družbo spraviti v stečaj in proizvodnjo preseliti v Avstrijo. Bia Separations ne more izvesti dokapitalizacije, za katero je na fiduciarnem računu rezerviranih 925.000 evrov, upniki pa so v kapital pripravljeni pretvoriti za 1,3 milijona evrov terjatev.

Glede na objavo na Ajpesu je sodišče sprejelo stališče sodne izvedenke Ane Luin, ki je ugotovila, da je stopnja verjetnosti, da bo izvedba finančnega prestrukturiranja omogočila to, da bo družba postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna, višja od 50 odstotkov.

Presodila je tudi, da je stopnja verjetnosti, da bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, kot jo predlaga dolžnik, zagotovljeni ugodnejši pogoji za poplačilo, kot če bi bil nad dolžnikom uveden stečajni postopek, večja od 50 odstotkov.

