ZDA napovedale 25-odstotne carine na kitajske avtomobile in elektroniko

Peking: "Ne želimo se boriti, a boja nas ni strah"

30. maj 2018 ob 07:49

Washington - MMC RTV SLO

ZDA so napovedale uvedbo 25-odstotnih carin na uvoz kitajske "industrijsko pomembne tehnologije", kot so avtomobili, gospodinjski aparati in elektronika, v skupni vrednosti 50 milijard dolarjev na leto.

S tem želi Bela hiša zmanjšati trgovinski primanjkljaj s Kitajsko, ki znaša 337 milijard dolarjev. "Od danes naprej pričakujem, da bodo trgovinski odnosi s Kitajsko pravični in vzajemno koristni," je v izjavi zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Bela hiša pa je sporočila, da "Kitajska še vedno uporablja nepošteno industrijsko politiko in trgovinske navade, kot so dumping, diskriminatorne necarinske ovire in industrijske subvencije, s katerimi pomaga svojim podjetjem, s tem pa mnoga ameriška podjetja postanejo povsem nekonkurenčna".

Nove carine bodo ZDA uvedle na vse izdelke iz kitajskega programa "Made in China 2025", za katere v Washingtonu trdijo, da "škodijo podjetjem v ZDA in drugod po svetu". Celoten spisek ocarinjenih izdelkov bodo predstavili 15. junija.

Korak nazaj

Grožnja z novimi carinami je nekoliko nepričakovana, saj je ameriški finančni minister Steve Mnuchin prejšnji teden zagotovil, da so trgovinsko vojno s Kitajsko postavili na stranski tir in začasno ustavili nove ukrepe, saj s Pekingom potekajo pogovori o tej temi. Še ta teden naj bi v Peking prispel tudi gospodarski minister Wilbur Ross, ki naj bi vodil drugi krog pogovorov s Kitajsko. Njihov cilj je zmanjšanje neenakopravnih trgovinskih odnosov med dvema največjima gospodarstvoma na svetu, piše Guardian.

Kot poroča Edvard Žitnik, dopisnik RTV Slovenija iz Washingtona, ZDA za zdaj ne nameravajo obdavčiti kitajskih telefonov in oblačil, kar pa bo najbrž naslednji korak, če bo to treba. Bela hiša je napovedala tudi zaostritev podeljevanja vstopnih vizumov za kitajske državljane, ki se ukvarjajo z visokimi in za Kitajsko strateško pomembnimi tehnologijami.

Peking presenečen

Kitajska se je hitro odzvala, izrazila presenečenje in že napovedala povračilno uvedbo carin za prav tako 50 milijard dolarjev ameriškega uvoza kmetijskih pridelkov in kemičnih izdelkov. "Želimo se, da ZDA ne bi ravnale impulzivno. Kitajski pogled na vse skupaj se ne spreminja – ne želimo se boriti, a če bo do boja prišlo, nas ni strah," so sporočili iz Pekinga. Poudarili so še, da so omenjeni ameriški ukrepi v nasprotju z dogovori, ki sta jih obe strani sprejeli na nedavnih trgovinskih pogajanjih.

Peking je načeloma privolil v povečanje uvoza ameriških kmetijskih pridelkov in energije za zmanjšanje ameriškega zunanjetrgovinskega presežka. Za izboljšanje vzdušja pa je Peking Trumpovi hčerki Ivanki nedavno odobril 13 dovoljenj za prodajo in zaščito blagovnih znamk z njenim imenom na Kitajskem.

Na Kitajskem sicer ne izključujejo možnosti, da je najnovejše stališče Washingtona o uvedbi novih carin samo začasno. Z njim naj bi namreč Trump poskušal dokazati večini v kongresu, ki nasprotuje odpravi prepovedi prodaje čipov kitajskemu telekomunikacijskemu gigantu ZTE, da ne popušča.

A. P. J.