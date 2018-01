Združenje Manager za življenjsko delo nagradilo prvo damo Domela

Ljubezen do elektromotorjev jo spremlja že od mladosti

25. januar 2018 ob 09:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Združenje Manager je za življenjsko delo na področju menedžmenta za preteklo leto nagradilo Jožico Rejec, do pred kratkim predsednico uprave Domela.

Menedžerka podjetja, ki je v 100-odstotnem lastništvu zaposlenih in nekdanjih zaposlenih, je z družbo Domel povezana že dobrih 39 let. V tem času se je podjetje razvilo v svetovno konkurenčno podjetje, Rejčeva pa je visoko spoštovanje med sodelavci in partnerji dosegla tudi s svojim avtentičnim načinom vodenja na podlagi vrednot spoštovanja vsakega posameznika ter z izjemno razvitim čutom za skupno dobro, so zapisali v združenju Manager.

Ljubezen do elektromotorjev se je začela v očetovi delavnici in nadaljevala v srednji šoli, ko se je Rejčeva kot štipendijska prvič srečala s podjetjem. Karierno pot je nadaljevala v razvoju kot elektroinženirka, vodila oddelek projektantov, delovala kot vodja razvoja in vodja področja kakovosti ter nato leta 2006 prevzela mesto predsednice uprave.

Domelovi elektromotorji vdelani v vse bolj znane sesalnike

Podjetje iz Železnikov sicer izdeluje električne motorje za sesalnike, kuhinjske aparate, elektronsko komutirane motorje za prezračevalne in klimatizacijske sisteme, vrtno opremo, industrijska puhala in komponente za avtoindustrijo. Kar 90 odstotkov izdelkov prodajo na tujih trgih, največ v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji. Njihovi elektromotorji so v vseh pomembnih proizvajalcih sesalnikov, kot so Phillips, Kärcher, Rowenta, Electrolux, Zelmer, Stein in Hyla, medtem ko so elektronsko komutirani motorji tudi v Stihlovih baterijskih vrtnih orodjih višjega cenovnega razreda in v orodjih Husqvarne, pred dvema letoma so se povezali tudi s Samsungom.

Rejčeva je od leta 2013 tudi soustanoviteljica in predsednica Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih, ki s pomočjo izkustvenega učenja razvijajo in spodbujajo podjetniško žilico mladih. Hkrati je Rejčeva tudi predsednica sveta TECES in predsednica sekcije za stalne izboljšave SUSSI na Gospodarski zbornici Slovenije. Za svoje delo in uspehe podjetja je prejela že vrsto priznanj in nagrad.

Nagradili bodo tudi mladega menedžerja leta

Nagrado za življenjsko delo ji bodo podelili nocoj, s čimer se bo tudi uradno pridružila dozdajšnjim nagrajencem, kot so Aleš Mižigoj, Cvetana Rijavec, Danica Purg, Stojan Petrič, Cvetka Selšek, Niko Kač, Milan Matos, Zlatko Kavčič, Tone Turnšek, Tone Krašovec, Bruno Korelič, Miloš Kovačič, Jože Stanič, Janko Kosmina in Marjan Prelc.

Na večernem srečanju bodo v Združenju Manager razkrili tudi, kdo bo postal mladi manager 2014. Za priznanje se potegujejo direktor podjetja Oro met Jernej Pavlin, ustanovitelj in direktor poslovnega razvija podjetja Ensol 360 Jernej Čopi ter ustanovitelj in prokurist podjetja Acies Bio Enej Kuščer.

T. K. B.