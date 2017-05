Zelena luč Bruslja za postopno prodajo NLB-ja

Cilj postopne prodaje je optimiziranje kupnine

11. maj 2017 ob 13:42

Bruselj/Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija je izdala Sloveniji soglasje za prodajo NLB-ja v dveh korakih. SDH bo tako do konca leta prodal 50 odstotkov banke, 25 odstotkov minus eno delnico pa do konca prihodnjega leta.

Spomnimo, da je vlada Evropsko komisijo (EK) zaprosila za soglasje, da tri četrtine Nove Ljubljanske banke (NLB) proda v več korakih. K prodaji se je slovenska vlada zavezala leta 2013 v zameno za zeleno luč EK-ja za sanacijo banke z državno pomočjo. Vlada je namreč ocenila, da "z določitvijo možnosti, da se ta cilj doseže v več korakih, zagotovi večja pravna varnost morebitnih zainteresiranih vlagateljev, s tem pa izboljšuje možnosti glede višine kupnine".

Iz Bruslja so zdaj sporočili, da so slovensko prošnjo odobrili in hkrati spomnili, da so se slovenski organi v skladu s sklepom EK-ja o odobritvi državne sanacije iz leta 2013 zavezali prodati določen delež v banki do konca leta 2017. "Slovenija bo prvi del prodala v prvotnem roku, za prodajo drugega dela pa je zaprosila za dodaten čas," so poudarili v Bruslju.

Zavezanost k prodaji 75 odstotkov banke

Slovenija po ugotovitvah komisije ostaja v celoti zavezana prodati prvotno predvidenih 75 odstotkov minus eno delnico banke, kar so danes ponovno potrdili tudi na ministrstvu za finance. Komisija je na podlagi spremenjenih zavez o prodaji banke sklenila, da državna pomoč NLB ostaja skladna s pravili EU o državni pomoči. Slovenija je kot kompenzacijski mehanizem po navedbah Bruslja predlagala podaljšanje prepovedi nakupov, ki velja za NLB. To pomeni, da banka ne sme opravljati prevzemov.

Optimiziranje prodaje

Na finančnem ministrstvu so ob odločbi komisije zapisali, da bodo na njeni podlagi lahko vzpostavljeni večja pravna varnost morebitnih zainteresiranih vlagateljev, s tem pa boljši pogoji za učinkovito izvedbo prodaje naložbe po metodi prve javne ponudbe delnic (IPO) in s tem za doseganje cilja čim večje povrnitve davkoplačevalskih sredstev oz. kupnine, ki bo v največji možni meri predstavljala povračilo za dodeljeno državno pomoč tej banki v letu 2013.

O začetku prodajnih postopkov po metodi IPO bo sicer nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) odločal takoj po prejemu soglasja EK-ja. Nato bo SDH sprožil prodajo z objavo namere za kotacijo delnic banke na ljubljanski in predvidoma londonski borzi, ki ji običajno v dveh tednih sledi objava prospekta za IPO z razponom cene za delnico banke.

G. K.