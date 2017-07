Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! 35 delavcev je s stečajem podjetja Lipica Turizem d.o.o. konec lanskega leta izgubilo službo. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zgarani in izigrani delavci Lipice

17. julij 2017 ob 12:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Podjetje Lipica Turizem je šlo 8. decembra lani v stečaj. Dejavnost, vključno z zaposlenimi, naj bi prevzel Javni zavod Kobilarna Lipica, ki pa je nekdanjim delavcem ponudil nove pogodbe o zaposlitvi. 8 delavcev se s tem ni strinjalo, saj bi izgubili vse pravice, ki so jih pridobili v več desetletjih dela v Lipici. Tožbo proti Kobilarni so na prvi stopnji dobili, a se bo ta pritožila na odločitev sodišča.

35 delavcev je s stečajem podjetja Lipica Turizem d. o. o. konec lanskega leta izgubilo službo. Miranda Orel, Mojca Glavaš in Mara Bojić so v Lipici delale tri desetletja in več ter se na Zavodu za zaposlovanje znašle le nekaj let pred upokojitvijo. "V Lipico sem prišla, ko sem bila stara 16 let, pri 55 sem dobila odpoved," pripoveduje nekdanja natakarica Mojca Glavaš in dodaja, da je bila Lipica njihov drugi dom, čeprav so opozorile tudi na nevzdržne razmere za delo, krčenje normativov, mobing in šikaniranje. "Še danes imam nočne more, sanjam o Lipici in se zbujam v strahu," je pojasnila Mara Bojić.

Kobilarna je delavcem, ki so ostali na cesti, sicer ponudila nove pogodbe o zaposlitvi, vendar brez pravne kontinuitete, torej ne da bi delavci samodejno prešli iz ene zaposlitve v drugo. "Kobilarna Lipica bi jih morala priznati kot svoje delavce, z istimi pogoji, kot so bili zaposleni v Lipica Turizem," je prepričana stečajna upraviteljica podjetja Lipica Turizem d.o.o. Manca Vuk Osenar. V bran delavcem so stopili tudi v Obalni sindikalni organizaciji KS 90. "Čeprav je dejavnost gostinstva in turizma v Lipici prešla na javni zavod, so nekaterim delavcem ponudili nove pogodbe o zaposlitvi brez pravne kontinuitete. To pomeni z osnovno, izhodiščno plačo in odprt manevrski prostor, da bi delodajalec lahko kadarkoli enostavno zavzel stališče, da teh delavcev, kljub pogodbi za nedoločen čas, ne potrebuje več in jim ne bi pripadala nobena odpravnina. To pa pomeni čisto izigravanje delovno pravne zakonodaje," pojasnjuje sindikalist Damjan Volf in doda, da je Kobilarna že pred stečajem objavila povpraševanje po delavcih na Zavodu za zaposlovanje, in sicer za tista delovna mesta, ki so jih takrat še zasedali zaposleni v Lipica Turizmu.

"Povabili so nas na podpis novih pogodb, a nam niso dali niti 24 ur časa, da bi jih pregledali in se s kom posvetovali, naslednji dan pa smo že dobili prepoved nadaljnjega dela," je pojasnila nekdanja sobarica Miranda Orel. Volf pri tem dodaja, da so nekateri delavci pogodbe o zaposlitvi sicer podpisali, a je po njihovih podatkih večina kmalu dala odpoved zaradi nevzdržnih razmer.

Volf opozarja tudi na to, da so v Lipica Turizmu tik pred stečajem iz poslovnih razlogov odpustili devet delavcev, pozneje pa še desetega in jim v celoti takoj izplačali tudi odpravnine. "Ugotovili smo, da je med odpuščenimi večina tistih, ki so bili na vodilnih ali vodstvenih položajih, torej tistih, ki so imeli notranje informacije, da bo v kratkem prišlo do stečaja." Začudenje nad takšnim ravnanjem je izrazila tudi stečajna upraviteljica Manca Vuk Osenar, ki dodaja, da bo razmislila tudi o morebitnih kazenskih ovadbah.

Osem delavcev, ki so Kobilarno Lipica tožili, je pred kratkim tožbo na prvi stopnji dobilo. V Kobilarni so napovedali pritožbo in pojasnili, da gre pri vsem skupaj za različno pravno razlago zakona o delovnih razmerjih.

Alenka Bevčič, Tednik