Žmavc in Puljić odstopila od kandidature za nadzornika SDH-ja

Koalicija o kandidatih razdeljena

23. marec 2017 ob 16:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kandidata za nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH) Željko Puljić in Franc Žmavc sta le dan pred glasovanjem DZ-ja o njunem imenovanju odstopila od kandidature.

Informacijo so za Slovensko tiskovno agencijo potrdili v kabinetu predsednika DZ-ja Milana Brgleza. Njuno imenovanje je bilo ves čas pod vprašajem.



Mandatno-volilna komisija DZ-ja je namreč poslancem predlagala, da potrdijo Franca Žmavca, Željka Puljića pa ne.

Kandidata nista imela niti podpore celotne koalicije. V poslanski skupini SMC-ja tudi o podpori Žmavcu, ki so ga sicer podprli na komisiji, niso bili enotni. DeSUS je vztrajal pri glasovanju o obeh kandidatih skupaj, zato je bilo njihovo glasovanje o posameznih kandidatih negotovo, v SD-ju pa so nasprotovali obema.

Poslanske skupine so bile kritične tudi do tega, da komisija o kandidatih ni glasovala v paketu, kot je to predlagala vlada, pač pa o vsakem posebej.

Al. Ma.