ZPS zaradi dizelskega škandala toži Volkswagen - kupcem vozil naj vrnejo kupnino

V tožbi sodeluje več kot 6000 slovenskih lastnikov spornih vozil

9. april 2018 ob 14:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zveza potrošnikov je v imenu 6.024 lastnikov vozil Audi, Seat, Škoda in Volkswagen konec marca vložila tožbo proti koncernu Volkswagen, s katero želi od nemškega avtomobilskega velikana izterjati vračilo kupnine za vozila, ki imajo prevelike dušikove izpuste.

Slovenija se je tako pridružila nekaterim evropskim državam, ki so že vložile tožbe proti Volkswagnu zaradi t. i. dizelskega škandala. V dizelska vozila, izdelana med letoma 2007 in 2015, so bili vgrajeni sistemi za prirejanje meritev količine izpustov dušikovih oksidov (NOx), kar so razkrili v ZDA. Volkswagen je, kot je povedala predsednica Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) Breda Kutin, ameriškim lastnikom spornih vozil relativno hitro izplačal odškodnine. Trenutno naj bi izplačal že več kot 20 milijard evrov za odškodnine in kazni.

Nemški avtomobilski koncern pa na drugi strani odklanja kakršno koli plačilo odškodnin prevaranim evropskim potrošnikom, zato so v Belgiji, Italiji, Španiji in na Portugalskem potrošniške organizacije že vložile kolektivne tožbe, kar jim omogoča njihova zakonodaja.

ZPS pa je skupaj z evropsko potrošniško organizacijo BEUC iskala način, kako sodno uveljavljati zahtevke. "Nismo hoteli iti v tožbo proti slovenskemu prodajalcu, saj napaka ni nastala pri prodaji, temveč pri proizvodnji," je povedala Kutinova. ZPS se je nato, tako kot nekatere druge potrošniške organizacije, odločila za sodelovanje z nemško družbo Financialright, ki financira sodni postopek na okrožnem sodišču v Braunschweigu, ki je glede na sedež koncerna Volkswagen pristojno za odločanje. V postopku pa bodo morali uporabiti slovensko materialno pravo.

Financialright bo v primeru tožbe slovenskih potrošnikov kril vse stroške postopka. V primeru neuspeha pa slovenski tožniki ne bodo imeli nobenih stroškov, medtem ko bo v primeru uspeha Financialright zadržal del odškodnine, vendar ne več kot 35 odstotkov prisojenega in izterjanega zneska.

Nemški financerji sodnega postopka so pred tem vložili dve podobni tožbi, in sicer za 15.374 zahtevkov nemških potrošnikov ter za nekaj več kot 2.000 zahtevkov švicarskih potrošnikov. In kakšna so pričakovanja?

Vrnitev kupnine za vozila

Glede na dosedanje številne razsodbe nemških sodišč v zvezi z zahtevki proti Volkswagnu pri ZPS-ju verjamejo, da imajo tudi slovenski potrošniki, ki so se pridružili kampanji PreVWara in v imenu katerih je Financialright GmbH vložil tožbo, možnosti, da si lahko obetajo pozitiven izid postopka.

"Kaj zahtevamo? Za vsakega slovenskega potrošnika povračilo celotne kupnine vozila," je ob tem poudaril Christopher Rother iz berlinske odvetniške pisarne Hausfeld, ki zastopa Financialright na sodišču.

Rother je tudi pojasnil, da je Volkswagen predvideval, da se bo odškodninam evropskih lastnikov njegovih vozil, ki imajo prevelike izpuste dušikovih oksidov, izognil zgolj z nadgradnjo programske opreme. Toda številni potrošniki so se že pritožili, da imajo po programski nadgradnji težave z vozili - npr. z večjo porabo goriva. Prav tako naj bi se zmanjšala življenjska doba motorja. "Zato zahtevamo, da vsi kupci teh vozil dobijo nazaj kupnino," je dejal.

Sodni spor na nemškem sodišču bo morda dolgotrajen, kot pravi Rother, saj lahko traja tudi pet ali več let. Vendar, kot je povedal direktor sklada Financialright Sven Bode, pričakujejo, da se bo Volkswagen na koncu pogodil s tožniki, saj bi dolgotrajen spor na različnih sodiščih, če bi prišlo do pritožbe na razsodbo, pomenil velike dodatne stroške za avtomobilskega velikana.

Gregor Cerar