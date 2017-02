Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odprto in brez zadržkov so o težavah z depresijo in zdravljenju spregovorili Mateja Mlakar, Tanja Habjan, Nace Junkar in psihiatrinja prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Nisem vedela, da depresija boli. To je strašna bolečina. Mateja Mlakar Ko sem zbolel, nisem vedel, kaj mi je. Pogovarjal sem se lahko samo z najtesnejšimi prijatelji, pa še to ne veliko. Tri mesece nisem vedel, kaj je narobe z menoj. Nace Junkar Zadnja faza je bila, ko sem nekam šla, pa nisem vedela, kam. Po obvoznici sem se peljala že tretjič in nisem vedela, kam sem namenjena. Tanja Habjan Pomembno je misliti tudi nase, se imeti rad, saj je naše življenje premiera brez reprize, skušajmo poskrbeti zase in se kdaj tudi odpočiti, si vzeti čas zase in pozabiti na listek, kje piše, kaj vse bi morali še odkljukati danes. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Odkrito o depresiji v podkastu Govori molk z Mišo Molk. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Depresija, prosim spusti me iz rok!

15. februar 2017 ob 06:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prazen pogled, utrujenost na obrazu, prazna duša, brez čutenj in zaznav. Tema. Brezup. Ne moreš predvideti, kdaj bo prišla. Včasih je niti prepoznaš ne. Je pa še vedno, kot veliko drugih duševnih motenj in bolezni stigmatizirana.

Na človeka z depresijo še vedno gledamo z nekoliko nezaupanja. Če naredi kaj, kar nas preseneti ali če česa ne naredi tako,kot smo pričakovali, že mislimo, da je vzrok takemu vedenju depresija. Če bi se to isto zgodilo nekomu drugemu, ki pač depresije nima, bi seveda njegovo vedenje mirno spregledali.

Seveda se človek vpraša, ko mu uspe prepoznati depresijo, zakaj se je pravzaprav naselila vanj. Ne obstaja en sam vzrok. Lahko gre za stres, za obilico dela, ki ga ne zmoreš več, morda je vzrok smrt bližnjega, morda želimo vsem ustreči in vse narediti najbolje, kar se da in je razkorak med našimi lastnimi pričakovanji in dejanskostjo prevelik, tako velik, da postane silno boleč. Lahko se začnejo oglašati neprijetni dogodki iz preteklosti, ki so že kdaj poprej zavozlali našo dušo. Morda smo s kom v nerazrešenem konfliktu,...Še veliko bi lahko naštevali,...Ampak vsak človek je unikum, vsak doživlja samega sebe in okolje drugače. Zato se tudi na izzive življenja odziva vsak drugače.

Odkrito o depresiji v podkastu Govori molk/z Mišo Molk. Vabljeni k poslušanju.

Dejstvo je, da se nam en steber poruši in če imamo le en steber, na katerega se opiramo, se zrušimo. Ne moremo iskati krivca za depresijo, še najmanj okriviti človeka, ki to bolezen ima in se z njo vsak dan sproti bojuje proti lastni bolečini in otopelosti.

Izjemno težko je ljudem, ko živijo z depresijo. Težko je razumeti njihovo temo, brezvoljnost, obup. Zato lahko sodimo povsem napačno o njih. Zdi se, da so leni, da se jim nič ne da, da so namenoma brezbrižni, v resnici pa jih je ena sama briga in skrb.

Prav tako, kot smo lahko zadržani do ljudi z depresijo, imamo predsodke tudi do zdravljenja motnje z antidepresivi, čeprav zazdravljeni bolniki, ki so trpeli za hudo depresijo, sami povedo, da brez zdravil ne bi šlo, da bi zagotovo povsem obupali.

Iz Podkasta Govori molk o depresiji: . Mateja Mlakar: Pri meni se je začelo z anksiozno motnjo. Kadar sem hotela iti ven, sem nenadoma dobila vročino. In bila sem zelo utrujena … . Nace Junkar: Antidepresiv ne prime takoj. Jaz sem prehitro nehal jemati zdravila, ker sem mislil, da sem ozdravljen. Zato sem hitro pristal na psihiatrični prvi pomoči. . Dr. Mojca Zvezdana Dernovšek: Za bolezen gre takrat, kadar ima človek zaradi nenehnega depresivnega razpoloženja ali pomanjkanja energije težave. Da ne more opravljati svojega dela., in to več kot 14 dni skupaj. . Dr. Mojca Zvezdana Dernovšek: Človek ima lahko v življenju preveč priložnosti in jih želi izkoristiti. Tudi to lahko vodi v depresijo. . Tanja Habjan: Ne sama niti moja okolica ni prepoznala, da sem bolna. Moja izhodiščna diagnoza je bila izčrpanost in depresija. Delala sem do onemoglosti, padla dol in jedla.

Zdravljenje depresije je dolgotrajno, odvisno seveda, v kako hudi obliki se je pojavila. Pri vsakem človeku se manifestira drugače, nimajo vsi ljudje enakih simptomov. Zato je nujno, da zdravniku povemo vse podrobnosti našega doživljanja te duševne motnje. Dejstvo je tudi, da se ljudje različno odzivamo na oblike zdravljenja.

Veliko pomagajo tudi pogovori, fizična aktivnost, sprehodi v naravo, a kaj, ko takrat človeku ni do tega, saj se izogiba stiku z ljudmi in se še iz postelje težko dvigne. Popolnoma izgubi voljo do

življenja in opusti celo tiste dejavnosti, ki jih je prej opravljal z največjim veseljem in so ga navduševale. Mi je pripovedovala kolegica, da je vsak dan začutila novo zmago, že ko ji je uspelo odnesti smeti, kaj šele, ko se je po dolgih mesecih sama odpravila v trgovino. In tako je vsak dan naredila kakšen korak več. Prav ti mali koraki, a velike zmage, so ji počasi začeli vračati izgubljeno samozavest.

Pomembno je misliti tudi nase, se imeti rad, saj je naše življenje premiera brez reprize, skušajmo poskrbeti zase in se kdaj tudi odpočiti, si vzeti čas zase in pozabiti na listek, kje piše, kaj vse bi morali še odkljukati danes. Predvsem pa se ne smemo zapreti vase, umik vase je simptom depresije, ne pa njeno zdravilo.

Društvo DAM - društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami: www.nebojse.si.

Čeprav sem zgoraj napisala, da je depresija še vedno precej stigmatizirana, lahko moji sogovorniki potrdijo ravno nasprotno. Odprto in brez zadržkov so spregovorili o težavah z depresijo in zdravljenju Mateja Mlakar, Tanja Habjan in Nace Junkar, povabilu pa se je odzvala tudi psihiatrinja prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek in delila z nami dragocene izkušnje iz svoje prakse z obolelimi za depresivno motnjo.

Miša Molk, TV Slovenija