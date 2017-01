Dizelsko gorivo in bencin precej dražja

O očetovstvu:

Reper Trkaj : »…Zdaj jo primem v naročje, pa se kmalu začne dreti, pa vstanem, pa jo zibam, včasih gre super, drugič pa se dere še bolj, potem pa ne vem več, kaj naj, malo zapojem, menjam položaje, pa se potem včasih še bolj začne dreti, potem pa postanem živčen. Zdaj v teh prvih mesecih sem bolj asistent svoji dami, kar reče, naj naredim, naredim in ji pomagam, da ji je lažje, furam okrog, nakupujem, peljem psa ven, služim denar, potem pa, ko bo dojenčica malo zrasla, bo pa akcija. Jo imam pa zelo rad in to premaga vse noči in cviljenje in dretje.«

dr. Robert Frank, zdravnik: »Skoraj je ni reči, ki bi jo lahko storila mama, oče pa ne. Izjema je dojenje. A takoj po dojenju je oče lahko na vrsti za 'podiranje kupčka'«.

Friedrich Nietzsche, filozof: » Vsakdo, ki nima dobrega očeta, bi si ga moral omisliti.«

Samo Rugelj, publicist: « Ne vem, ali je to sreča ali nesreča, a dejstvo je, da noben od nas otrok z njim ni živel dolgo. Imel je več žena, rojeni smo bili v več gnezdih in z vsakim je preživel del svojega življenja. Nihče od nas ni bil deležen njegovega celotnega vzgojnega »tretmaja«. Bil je strog, jasno, imel je svoje zahteve tako glede izobraževanja kot telesne vadbe«. /priloga Ona/

John Wilmot, pesnik : »Preden sem se poročil, sem imel šest teorij, kako vzgajati otroke; zdaj imam šest otrok in nobene teorije.«