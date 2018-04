Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Aljaš Jovanovič. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Dodaj v

Aljaž Jovanović

5. april 2018 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mislim, da človek lahko ali pa mora vsaj stremeti k temu, da se znebi družbenih in družinskih vzorcev. Kakor koli nam to uspe, je ključno, temu moramo reči ne in se postaviti na lastne noge. Če to pomeni, da si gospodar lastnega življenja, ta beseda gospodar me malo zmoti, da ti pustiš te vzorce, potem je absolutno moj odgovor da, človek mora postati gospodar svojega življenja. Seveda pa so ti vzorci zahrbtni, v sebi nosimo svoje očete, mame, politike. … Dresirajo nas na vsakem koraku, če se lahko tako izrazim. Če pa nekje najdeš svojo pot, iskanje je seveda naporno, je pa to to. Se je vredno truditi v to smer.

Intervju z igralcem ljubljanske Drame, MMC.