Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ana Drev Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ana Drev

15. februar 2017 ob 14:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

V sezono sem šla z mislijo, da bom čim višje uvrščena v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. To je bil moj osnovni cilj. Da izboljšam konstantnost, ki je v prejšnjih letih kar precej nihala. To sem dosegla, zagotovo pa ne skrivam, da ko enkrat to dosežeš, hočeš to konstantnost višati. Neka misel je seveda tudi kolajna. To dela razliko med SP-jem in tekmami svetovnega pokala, kjer četrto ali peto mesto več štejeta kot na prvenstvu.

Tudi Drevova na SP-ju v alpskem smučanju meri visoko, saj je bila na petih od sedmih tekem v svetovnem pokalu med deset. Drevova je prepričana, da se psihološko vedno dobro pripravi na tekme in je vedno dobro tekmovala na velikih tekmovanjih; STA.