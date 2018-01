Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Andrea Massi. Foto: BoBo Dodaj v

Andrea Massi

7. januar 2018 ob 13:34

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Upam, da ne. Tinin rekord je zgodovinski, gotovo pa je v tem trenutku ogrožen. Če bo Shiffrinova zdržala v tem ritmu in tekmovala v vseh disciplinah, ji bo uspelo in morali ji bomo čestitati in priznati, da si zasluži rekord.

Arhitekt uspehov Tine Maze na vprašanje, ali bi lahko glede na sijajno formo Mikaele Shiffrin padel tudi rekord Tine Maze - 2.414 točk iz Tinine sezone 2012/13. MMC